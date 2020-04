Une nouvelle salve de promotions sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo lance une nouvelle vague de promotion sur l’eShop Nintendo Switch. Pour le moment, les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

A Hole New World – $1.99 (prix de base: $9.99)

Alien: Isolation – $24.49 (prix de base: $34.99)

Anthill – $3.99 (prix de base: $9.99)

Black Paradox – $5.09 (prix de base: $14.99)

Black the Fall – $4.49 (prix de base: $14.99)

Blasphemous – $14.99 (prix de base: $24.99)

Bleed – $3.59 (prix de base: $11.99)

Bleed 2 – $4.49 (prix de base: $14.99)

Bleed Complete Bundle – $4.19 (prix de base: $27.99)

Blossom Tales: The Sleeping King – $7.49 (prix de base: $14.99)

Braveland Trilogy – $3.74 (prix de base: $14.99)

Bulletstorm: Duke of Switch Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base: $19.99)

Cattails – $8.99 (prix de base: $14.99)

Caveblazers – $3.74 (prix de base: $14.99)

Cel Damage HD – $4.99 (prix de base: $9.99)

Celeste – $4.99 (prix de base: $19.99)

Civilization VI – $35.99 (prix de base: $59.99)

Close to the Sun – $14.99 (prix de base: $24.99)

Code: Realize – Guardian of Rebirth – $27.99 (prix de base: $39.99)

Dead Cells – $19.99 (prix de base: $24.99)

Death Mark – $19.99 (prix de base: $49.99)

Defunct – $0.29 (prix de base: $14.99)

Deponia – $9.99 (prix de base: $39.99)

Devil May Cry – $11.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry 2 – $11.99 (prix de base: $19.99)

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $29.99 (prix de base: $49.99)

Disney Tsum Tsum Festival – $29.99 (prix de base: $49.99)

Doraemon Story of Seasons – $34.99 (prix de base: $49.99)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $14.99 (prix de base: $29.99)

Dragon Ball FighterZ – $14.99 (prix de base: $59.99)

Dragon Ball Xenoverse 2 – $12.49 (prix de base: $49.99)

Earth Atlantis – $4.49 (prix de base: $14.99)

Fate/Extella: The Umbral Star – $19.99 (prix de base: $49.99)

Fate/Extella Link – $29.99 (prix de base: $49.99)

Felix The Reaper – $8.49 (prix de base: $24.99)

Flashback – $0.99 (prix de base: $19.99)

Flipping Death – $3.99 (prix de base: $19.99)

Friday the 13th: The Game Ultimate Slasher Edition – $12.49 (prix de base: $24.99)

Gear.Club Unlimited – $4.99 (prix de base: $14.90)

Ghostbusters: The Video Game Remastered – $11.99 (prix de base: $29.99)

Ghost Parade – $19.99 (prix de base: $39.99)

God Eater 3 – $29.99 (prix de base: $59.99)

Heroland – $19.99 (prix de base: $39.99)

Infernium – $8.73 (prix de base: $24.95)

Katamari Damacy Reroll – $9.89 (prix de base: $29.99)

Little Dragons Cafe – $17.99 (prix de base: $59.99)

Little Nightmares: Complete Edition – $9.89 (prix de base: $29.99)

Lovers in a Dangerous Spacetime – $7.49 (prix de base: $14.99)

Mega Man 11 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Mega Man Legacy Collection – $9.89 (prix de base: $14.99)

Mega Man Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Miles & Kilo – $3.99 (prix de base: $7.99)

Monster Boy and the Cursed Kingdom – $17.99 (prix de base: $39.99)

Monster Hunter Generations Ultimate – $19.99 (prix de base: $49.99)

Ms. Splosion Man – $7.49 (prix de base: $14.99)

My Hero One’s Justice – $19.79 (prix de base: $59.99)

Namco Museum – $9.89 (prix de base: $29.99)

Naruto: Ultimate Ninja Storm – $9.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst – $9.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

NBA 2K20 – $19.79 (prix de base: $59.99)

NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

Nefarious – $4.49 (prix de base: $14.99)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch – $29.99 (prix de base: $49.99)

Ocheanhorn: Monster of Uncharted Seas – $7.49 (prix de base: $14.99)

Odallus: The Dark Call – $4.07 (prix de base: $11.99)

Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition – $11.99 (prix de base: $39.99)

One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition – $11.99 (prix de base: $39.99)

Oniken: Unstoppable Edition & Odallus: The Dark Call Bundle – $4.99 (prix de base: $19.99)

Oniken: Unstoppable Edition – $3.39 (prix de base: $9.99)

Onimusha: Warlords – $9.99 (prix de base: $19.99)

Overcooked 2 – $14.99 (prix de base: $24.99)

Overcooked Special Edition – $6.79 (prix de base: $19.99)

Perception – $3.99 (prix de base: $19.99)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $14.99 (prix de base: $29.99)

Picross S – $6.39 (prix de base: $7.99)

Picross S2 – $7.19 (prix de base: $8.99)

Picross S3 – $7.99 (prix de base: $9.99)

Puzzle Quest: The Legend Returns – $7.49 (prix de base: $14.99)

Rad – $7.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil – $14.99 (prix de base: $29.99)

Resident Evil 0 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Resident Evil 4 – $19.99 (prix de base: $29.99)

Resident Evil 5 – $19.99 (prix de base: $29.99)

Resident Evil 6 – $19.99 (prix de base: $29.99)

Resident Evil Revelations – $9.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil Revelations 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Skulls of the Shogun: Bone-A-Fide Edition – $5.99 (prix de base: $19.99)

Sky Rogue – $9.99 (prix de base: $19.99)

Spirit Hunter: NG – $24.99 (prix de base: $49.99)

SteamWorld Dig – $2.49 (prix de base: $9.99)

SteamWorld Dig 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

SteamWorld Heist: Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamesh – $12.49 (prix de base: $24.99)

Stick It to the Man – $2.39 (prix de base: $11.99)

Street Fighter 30th Anniversary Collection – $14.79 (prix de base: $39.99)

Super Beat Sports – $10.49 (prix de base: $14.99)

Super Blood Hockey – $5.09 (prix de base: $14.99)

Super Chariot – $0.99 (prix de base: $14.90)

Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $17.99 (prix de base: $59.99)

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition – $23.99 (prix de base: $59.99)

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition – $19.99 (prix de base: $49.99)

Syberia – $4.99 (prix de base: $14.90)

Syberia 2 – $1.49 (prix de base: $29.99)

Syberia 3 – $9.99 (prix de base: $49.99)

Sydney Hunter and the Curse of the Mayan – $6.69 (prix de base: $9.99)

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – $19.99 (prix de base: $49.99)

Tales of Vesperia: Definitive Edition – $19.99 (prix de base: $49.99)

The Gardens Between – $6.79 (prix de base: $19.99)

The Jackbox Party Pack 2 – $14.99 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 3 – $17.49 (prix de base: $24.99)

Tiny Metal – $7.49 (prix de base: $14.99)

TowerFall – $4.99 (prix de base: $19.99)

Truberbrook – $17.99 (prix de base: $29.99)

Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] – $27.99 (prix de base: $39.99)

Venture Kid – $1.49 (prix de base: $10.00)

Wonder Boy Returns Remix – $8.99 (prix de base: $14.99)

Yesterday Origins – $4.99 (prix de base: $14.90)