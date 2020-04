Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise le 10 juillet sur Nintendo Switch

York est de retour ! Découvrez les secrets de Le Carré dans ce jeu d’action-aventure en monde ouvert.

28 avril 2020 – Aujourd’hui, Rising Star Games et TOYBOX Inc. ont dévoilé la date de sortie de leur prochain jeu d’action-aventure en monde ouvert, Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise. Attendu le 10 juillet exclusivement sur Nintendo Switch, le titre est disponible dès aujourd’hui en préchargement sur le Nintendo eShop. Découvrez la vidéo Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise – Sortie le 10 juillet ! sur la chaîne YouTube de Nintendo.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, la suite de Deadly Premonition, se déroule à Boston, de nos jours. Grâce à un style de narration unique, les joueurs pourront revenir dans le passé de Le Carré pour résoudre les mystères d’une ville autrefois paisible. A la fois prologue et suite au Deadly Premonition original, ce nouvel opus met en scène les agents Davis et Jones dans une nouvelle enquête sur les meurtres en série de Le Carré. À travers les souvenirs d’un ancien agent du FBI, vous explorerez le passé de Le Carré et vous incarnerez l’agent spécial York pour commencer à élucider le mystère.

Le retour de York : incarnez l’agent spécial du FBI York et découvrez une toute nouvelle affaire de meurtre.

À la fois un prologue et une suite : une enquête dans le passé pour résoudre le mystère des meurtres de Le Carré.

Une aventure en monde ouvert : déplacez-vous dans la ville de Le Carré à pied ou en skate-board.

Des mini-jeux : bowling, hydroglisseur, skateboard et bien plus.

Personnalisation : vous pourrez personnaliser votre avatar et améliorer son skate-board pour gagner en vitesse et accéder à des figures plus complexes.

Ceux qui souhaitent découvrir comment tout a commencé peuvent se plonger dans l’atmosphère irréelle et unique du Deadly Premonition original dans Deadly Premonition Origins, actuellement disponible sur le Nintendo eShop à -50 %*.

* Offre spéciale valable jusqu’au samedi 17 mai 2020 à 23h59