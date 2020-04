Le monde merveilleux de Cris Tales se dévoile dans une nouvelle vidéo de gameplay

Une lettre d’amour aux fans de JRPG indé au tour par tour à travers 20 minutes de gameplay

Walnut Creek, Calif. (29 avril 2020) – Le label d’édition indépendant Modus Games, en collaboration avec les développeurs Dreams Uncorporated et SYCK, dévoilent aujourd’hui près de 20 minutes de gameplay de Cris Tales, le RPG au tour par tour à couper le souffle qui sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia plus tard cette année.

Cette nouvelle vidéo montre la protagoniste, Crisbell, partant du port animé de St. Clarity pour résoudre une mystérieuse disparition. En interrogeant les habitants des villes voisines et en utilisant son incroyable pouvoir pour visiter le passé, Crisbell découvre une piste qui la guide vers une série de batailles passionnantes et une sombre découverte. Découvrez comment la compétence de Crisbell en matière de changement de temps l’aide à chercher des réponses et lui donne un avantage durant les combats en regardant ce nouveau trailer de gameplay ci-dessous :

Cris Tales est un hommage aux jeux de rôle classiques où passé, présent et futur s’entremêlent sur le même écran, permettant aux joueurs de se battre simultanément à travers les époques et de constater l’influence de leurs actions sur l’environnement. Des images luxuriantes, dessinées à la main, donnent vie au monde fantastique et enchanteur de Cris Tales, et à chaque étape de la lutte de Crisbell pour arrêter les plans impitoyables d’une impératrice aussi belle qu’impérieuse.