La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Wonderful 101, Deadly Premonition 2, Void Bastards, Oddworld, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

The Wonderful 101: Remastered – 7.6GB

Super Mega Baseball 3 – 5.1GB

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise – 4.9GB

Stone – 5.0GB

Spirit of the North – 2.0GB

Void Bastards – 1.6GB

Island Saver – 1.1GB

Synaptic Drive – 946MB

Oddworld: Munch’s Oddysee – 768MB

Huntdown – 684MB

Feathery Ears – 597MB

Lonely Mountains: Downhill – 541MB

Cloudbase Prime – 364MB

Gerritory – 322MB

Pong Quest – 283MB

Jet Lancer – 275MB

Skelly Selest & Straimium Immortaly Double Pack – 223MB

The Bullet: Time of Revenge – 212MB

Tennis Club Story – 199MB

Monochrome World – 178MB

Kakuro Magic – 146MB

Jay and Silent Bob: Mall Brawl – 140MB

Slayin 2 – 133MB

Highrise Heroes: Word Challenge – 129MB

Infinite: Beyond the Mind – 105MB