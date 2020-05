Sortie d’Épée et Bouclier – Clash des Rebelles, la nouvelle extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon

Le 4 mai 2020. The Pokémon Company International sort aujourd’hui la nouvelle extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon : Épée et Bouclier – Clash des Rebelles. En partenariat avec nos distributeurs et revendeurs, nous faisons tout notre possible pour que les Dresseurs puissent profiter d’Épée et Bouclier – Clash des Rebelles. Cependant, les circonstances actuelles peuvent impacter la disponibilité de ce produit.

Épée et Bouclier – Clash des Rebelles comprend des boosters, des decks à thème, des Coffrets Dresseur d’élite et des collections spéciales. Vous y trouverez d’autres Pokémon de Galar, ainsi que de nouveaux Pokémon-VMAX sous leur forme Gigamax, comme vous avez pu les voir dans les jeux vidéo Pokémon Épée et Pokémon Bouclier.

Cette extension inclut les cartes clés suivantes que les fans peuvent collectionner, échanger et utiliser en combat :