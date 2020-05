Joyeux 15ème anniversaire ! La franchise Asphalt franchit une étape importante et célèbre son anniversaire avec du contenu exclusif à débloquer dans Asphalt 9: Legends

Débloquez du contenu spécial pour les deux jeux et jouez à Asphalt Urban GT, le jeu original, sur AsphaltLegends.com

Paris, le 5 mai 2020 – Leader dans la création et l’édition de jeux, Gameloft a l’immense joie de célébrer le 15ème anniversaire de la franchise de jeux de course pour mobile la plus ancienne, la plus téléchargée au monde et lauréate de plusieurs prix, Asphalt. Afin de célébrer ce cap, qui coïncide avec son 20ème anniversaire, Gameloft propose du contenu exclusif et des cadeaux exceptionnels en jeu, ainsi que de fabuleuses voitures pour les deux jeux les plus emblématiques de la franchise, Asphalt 8: Airborne et Asphalt 9: Legends, marquant la première campagne d’anniversaire cross-jeux de Gameloft. En complément, Gameloft rend jouable sur AsphaltLegends.com le jeu par lequel tout a commencé, Asphalt Urban GT, lancé à l’origine sur téléphones Java, N-Gage et Nintendo DS, il y a quinze ans.

Du 5 au 25 mai, les joueurs d’Asphalt 9: Legends sur mobile et PC pourront récupérer une Dodge Challenger 392 Hemi Scat Pack en édition limitée avec un autocollant du 15ème Anniversaire. À partir du 8 mai, les joueurs pourront participer à l’événement spécial Anniversaire pour gagner la Lamborghini Veneno avec un habillage exclusif illustrant le 15ème Anniversaire.

Les joueurs sur Nintendo Switch recevront la Dodge Challenger 392 Hemi Scat Pack avec un autocollant du 15ème Anniversaire en lançant le jeu entre le 11 et le 31 mai. La version Switch de l’événement Anniversaire aura lieu du 14 au 20 mai, permettant ainsi aux joueurs de gagner la Nissan GTR Nismo.

Du 13 au 27 mai, les joueurs d’Asphalt 8: Airborne gagneront une KTM X-Bow GT4, et pourront dès le 22 mai, participer à l’événement Carnaval Anniversaire pour gagner la Lamborghini SIAN avec un autocollant du 15ème Anniversaire en édition limitée.

Enfin, en hommage au jeu qui a marqué le début de la franchise, Gameloft a rendu jouable par émulation une version d’Asphalt Urban GT, développé à l’origine sur Java, disponible sur AsphaltLegends.com du 5 mai au 5 juin. Véritable classique du jeu de course pour mobile, Asphalt Urban GT fut le premier jeu mobile doté d’un mode multijoueur en temps réel en Bluetooth, et le premier jeu mobile adapté sur consoles de jeu portables. Nous invitons les joueurs à jouer gratuitement au jeu original, à se connecter dans Asphalt 9: Legends et Asphalt 8: Airborne pour remporter des prix spéciaux et à s’émerveiller de l’évolution de la franchise Asphalt depuis ses débuts.

Les visiteurs d’AsphaltLegends.com y trouveront également des informations sur les coulisses de la franchise avec Souvenirs d’Asphalt, une série d’articles rétrospectifs sur chacun des jeux Asphalt, ainsi qu’une interview exclusive d’Ignacio « Nacho » Marin autour de son expérience de travail sur la franchise Asphalt.