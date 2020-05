Rogue Heroes: Ruins of Tasos annoncé sur Nintendo Switch

Rogue Heroes est un RPG d’action avec des éléments roguelike à 4 joueurs, intégrant des donjons procéduraux à un vaste monde en vue du dessus regorgeant de secrets. Venez à bout d’une variété de donjons, développez votre village ou contentez-vous de pêcher, de cultiver et de nager à travers Tasos.

Team17 annonce aujourd’hui le jeu sur la console hybride de Nintendo pour une sortie cet été. Le jeu prendra en charge le multijoueur coopératif local et en ligne sur Switch.

Rogue Heroes offre des combats classiques en top-down ainsi qu’un large choix d’outils, de sorts et d’armes. Traversez plus de 5 donjons, chacun disposant de son propre style, d’une configuration de salles inédite et de dangers uniques.

Les donjons sont générés de manière procédurale pour relier différentes salles créées manuellement et ainsi produire une configuration aléatoire, afin de faire en sorte que chaque version soit unique. Les clés, casse-têtes et pièges sont à chaque fois mélangés, et même les événements se déroulant à l’intérieur des salles changeront d’une partie à l’autre. Grâce à l’alliance de la création aléatoire et du placement manuel, vous pourrez rejouer sans les inconvénients d’une conception monotone, un risque allant de pair avec une génération entièrement aléatoire.

Jouez en solo ou en coopération jusqu’à 4 joueurs pour venir à bout de la campagne. Faites de votre village un lieu débordant d’activité, affrontez les donjons qui menacent la périphérie et collectez des outils qui vous permettront d’agrandir votre monde. Perfectionnez votre héros et testez son endurance face à une série sans fin d’ennemis, de pièges et de casse-têtes dans le donjon infini.

Pêchez, combattez, cultivez, construisez, explorez : voilà tout ce que vous pourrez faire dans Rogue Heroes. Chaque activité possède sa propre progression, elle-même liée à d’autres activités et objectifs.