12 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Pas mal de petites annonces indés aujourd’hui:

Inertial Drift sortira partout dans le monde le 7 août sur l’eShop comme en physique.

Gerritory sur Nintendo Switch dès demain pour 7.50€.

Ghost Files: Memory of a Crime sortira demain sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch pour 14.99€.

Au début de cette histoire, Arthur Christie se réveille, mal en point, dans une cave obscure, avec le cadavre d’un inconnu à ses côtés. Il semble avoir perdu la mémoire, car il ne sait pas comment il est arrivé là. Un instant plus tard, le bâtiment est encerclé par les sirènes des voitures de police. Tout ce qu’il sait, c’est qu’il en tôt, l’horloge n’indique pas encore midi.

Famitsu révèle également une autre série de jeux d’Arcade Archives en cours. Il s’agit de Radical Radial, MagMax et Raiders 5. Les dates de sortie spécifiques n’ont pas été confirmées. Hamster va sortir Arcade Archives MagMax sur Switch cette semaine, a annoncé la société. Il arrivera en numérique via l’eShop le 7 mai dans le monde entier pour $7.99 / €6.99 / £6.29.

Arrest of a stone Buddha sortira sur Nintendo Switch le 21 mai 2020 pour $14.99USD / €14.99 / 1500JP¥.

Arrest of a stone Buddha, developed by @shin_yeo (creator of The friends of Ringo Ishikawa), arrives on the #NintendoSwitch #eShop globally (NA / EU & Aus / Japan) on 21st May! More details and a new trailer made to celebrate its arrival on Switch are coming soon! pic.twitter.com/fSKfaAGEKs

— CIRCLE Ent. (@CIRCLE_Ent) May 5, 2020