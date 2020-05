La Nintendo Switch cartonne en Asie (hors Japon)

La Nintendo Switch se vend comme des petits pains dans le monde entier, et est extrêmement difficile à trouver dans toutes les régions, Asie comprise. L’agrégateur de commerce électronique iPrice Group a voulu savoir à quel point la situation était mauvaise dans toute l’Asie, et a donc analysé 1,5 million de recherches sur les plateformes d’achat en ligne pour obtenir des données. Pour obtenir ces résultats, ils ont tiré des informations sur les achats en ligne en Malaisie, à Singapour, en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam, aux Philippines et à Hong Kong.

D’après les chiffres, la Nintendo Switch est la plateforme la plus populaire dans 5 de ces 7 pays, tandis que PS4 est la plus populaire au Vietnam et en Indonésie. Plus impressionnant encore, de la mi-mars à la mi-avril 2020, les recherches d’achats en ligne pour Switch ont augmenté de 245 %, contre 135 % pour la PS4. Une preuve de plus que la Switch est en train de tuer le jeu, et qu’elle sera de plus en plus difficile à trouver, car Nintendo a du mal à maîtriser la situation.