Pour la première fois UNIQLO lance la collection UT Daniel Arsham x Pokémon

UNIQLO présente la collection UT Daniel Arsham x Pokémon qui met en scène des Pokémon découverts par des archéologues dans un millier d’années. Dans le cadre cette collaboration artistique entre Pokémon et Daniel Arsham, les dessins d’Arsham représentent la vision de l’artiste sur Pokémon et offre une interprétation unique du mythique jeu japonais.

Daniel Arsham : « A travers mes projets, je m’efforce de créer des œuvres qui ne sont pas réservées qu’aux artistes et je pense qu’UNIQLO soutient cette même culture égalitaire. J’intègre à mon travail des personnages emblématiques car ils sont reconnaissables et permettent de rendre mon univers accessible. Les Pokémon sont un phénomène depuis que je suis enfant je suis ravi de pouvoir présenter mon travail à un public beaucoup plus large. »

Mélanger réalité et fiction

Depuis son partenariat avec Kim Jones de la maison Dior, Arsham est devenu une figure

incroyablement populaire dans les milieux de l’art, de la mode et de la street culture L’artiste utilise un concept créatif qu’il nomme « Archéologie fictive » pour imaginer à quoi ressembleront des objets familiers dans 1 000 ans. La nouvelle collection UT Daniel Arsham X Pokémon illustre cette approche artistique.

Des motifs inspirés d’œuvres originales

La collection propose 7 modèles pour femme, homme et enfant avec des imprimés graphiques monochromes inspirés des œuvres de Daniel Arsham ou l’on retrouve les personnages Pokémon tels que, Pikachu, Mewtwo, Rondoudou et Sacha.

À propos de Daniel Arsham

Daniel est né en 1980 dans l’Ohio. Les oeuvres de cet artiste américain se

situent à la croisée des chemins entre sculpture, architecture et performance. Élevé à Miami, il a étudié à la Cooper Union, à New York. Ses travaux ont été exposés dans des lieux mythiques tels que le MoMA PS1 (New York), le Musée d’art contemporain de Los Angeles, l’Athens Biennale, le New Museum of Contemporary Art (New York), le Mills College Art Museum (Oakland, Californie), le Carré d’Art – musée d’art contemporain de Nîmes et le HOW Art Museum (Shanghai).

A propos d’UNIQLO et de son concept LifeWear

UNIQLO est une marque du Groupe Fast Retailing, groupe international de distribution d’habillement qui conçoit, produit et vend les produits de 7 marques : Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory et UNIQLO. Avec des ventes mondiales d’environ 2,2905 trillions de yens pour l’exercice 2019 se terminant le 31 août 2019 (21,53 milliards de dollars US, calculé en yen avec un taux de 1 dollar 106,4 yens), Fast Retailing est l’une des plus grandes sociétés de distribution d’habillement internationales, et UNIQLO est le leader au Japon.

A Propos d’UNIQLO et de Fast Retailing

UNIQLO poursuit sa croissance grâce à l’ouverture de points de vente de grande taille dans les plus importantes villes du monde et s’affirme aujourd’hui comme une marque de dimension internationale. À ce jour, UNIQLO compte plus 2 200 magasins sur 24 marchés dans le monde incluant le Japon ainsi que (dans l’ordre alphabétique) Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Chine, Corée du Sud, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Hong Kong, Inde, Indonésie, Italie, Malaisie, Pays Bas, Philippines, Royaume-Uni, Russie,

Singapour, Suède, Taïwan et Thaïlande. Grameen UNIQLO, entreprise sociale établie au Bangladesh en septembre 2010, gère actuellement plusieurs magasins Grameen UNIQLO à Dhaka. UNIQLO opère selon un modèle intégré qui lui permet de gérer la création,

la production et la vente de vêtements « casual » de très bonne qualité. UNIQLO revendique sa mission de proposer des vêtements offrant un confort absolu, une qualité irréprochable, un style universel, pouvant convenir à tous.

À travers sa mission, « changer la façon de s’habiller, sortir des sentiers battus, et proposer une autre vision du monde », Fast Retailing s’engage à concevoir des vêtements d’une authentique qualité, porteurs de valeurs inédites, pour contribuer à améliorer la qualité de vie de chacun à travers le monde entier. Plus d’informations sur UNIQLO ou Fast Retailing : www.uniqlo.com et www.fastretailing.com