Streets Of Rage 4 débarque en version physique en magasin et profitera d’une Signature Edition !

Merge Games est heureux de s’associer avec l’éditeur et développeur Dotemu et les développeurs Lizardcube et Guard Crush Games pour apporter les versions physiques et Signature Edition de Streets Of Rage 4 sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One cette année !

Les précommandes sont désormais ouvertes !

Manchester, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 7 mai 2020 : Ayant fait beaucoup de bruit depuis sa sortie digitale le 30 avril, Merge Games est heureux de vous annoncer l’arrivée en version physique du jeu Streets Of Rage 4 sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One ! En plus de sa sortie physique, une version Signature Edition sera disponible.

Salué partout dans le Monde comme l’une des séries de jeux vidéo les plus légendaires, Streets Of Rage marque un retour triomphant. Mêlant action incessante et bande-son électronique hypersonique, le titre fusionne de superbes visuels dessinés à la main (équipe à l’origine de Wonder Boy : The Dragon’s Trap), avec de nouvelles mécaniques de jeu et un mode online en coopération à 2 joueurs !

La Signature Edition contiendra :

Une boîte premium spéciale, avec plein de contenu à l’intérieur !

Le jeu en version Standard, avec la pochette réversible, l’artbook et le porte-clé !

5 pin’s à l’effigie des héros de Streets Of Rage

Carte artistique numérotée

Bande-son originale de 35 titres

Le bandeau bleu d’Axel

La version Signature proposant une gamme d’objets collectors, mais la version Standard proposera elle aussi du contenu additionnel : un mini-artbook et un porte-clé ! Surveillez la page Facebook de Merge Games ainsi que leur Discord pour ne rater aucune information sur Streets Of Rage 4.

Streets Of Rage 4 sera disponible cet été au prix de 34.99€ sur PS4 et Xbox One, et 39.99€ sur Nintendo Switch.

Just For Games sera le distributeur exclusif du titre en France en version physique.

Caractéristiques de Streets Of Rage 4 :