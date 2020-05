Les adaptations numériques des jeux de société rassemblent plus que jamais

A l’heure du confinement, Asmodee Digital en dévoile davantage sur son catalogue et détaille son offre pour permettre à tous d’accéder aux plus grands jeux de société en restant chez soi

7 mai 2020, Paris (France) – En cette période inédite de confinement, familles et amis ont plus que jamais besoin de se rassembler autour de jeux afin de partager de bons moments. Asmodee Digital, leader du divertissement numérique inspiré par les jeux de société, accompagne tous les amateurs d’expériences ludiques pendant cette période grâce à plusieurs offres et dispositifs qui permettent à tous de découvrir ou redécouvrir de grands jeux sans sortir de chez soi.

Les jeux de société : le loisir numérique idéal en période de confinement

Alors que des millions de personnes à travers le monde sont actuellement confinées chez elles, souvent séparées de leurs proches, nombre d’entre elles ont trouvé dans les jeux de société un loisir idéal, et se sont notamment tournées vers leurs adaptations en jeux vidéo. Asmodee Digital a ainsi pu constater ces dernières semaines une forte hausse de ses ventes, tout particulièrement sur les titres multijoueur en ligne. D’autres records ont été atteints à plusieurs niveaux : la société a ainsi enregistré une hausse significative de son activité en France (+579% durant le premier mois de confinement), une nette augmentation de la création de comptes Asmodee.net (+ 321%), ainsi qu’un fort pic d’activité sur plusieurs titres phares comme Ticket to Ride, dont la fréquentation a été multipliée par 2.

Le confinement : l’occasion de (re)découvrir les adaptations numériques des plus célèbres jeux de société

Grâce à ses connaissances dans le domaine des jeux de société et à son expertise numérique, Asmodee Digital propose aux joueurs des aventures immersives adaptées des plus grands jeux de société, conçues par des équipes de passionnés. En s’appuyant conjointement sur les domaines les plus dynamiques du divertissement que sont les jeux de société et les jeux vidéo, le catalogue de jeux d’Asmodee Digital offre des expériences intellectuellement gratifiantes où les décisions des joueurs sont cruciales et intégrées dans de superbes univers. Les amateurs d’adaptation numériques de jeux de société peuvent ainsi retrouver de nombreux titres à succès comme Ticket to Ride, Carcassonne, Mysterium, et bien d’autres.

Ticket to Ride

Vendue à plus de 10 millions d’exemplaires physiques toutes versions confondues, l’adaptation numérique du jeu de plateau ferroviaire à succès de Days of Wonder est idéale pour une première aventure de jeu de plateau à plusieurs, grâce à son gameplay accessible et stratégique. La mission des joueurs consiste à être les premiers à contrôler les meilleures voies ferroviaires pour remplir leurs objectifs et tenter de percer la stratégie de leurs concurrents. Disponible sur PC/Mac, iOS, Android, Xbox One et PlayStation 4, Ticket to Ride comprend également un mode multijoueur en ligne et local pouvant accueillir jusqu’à 5 joueurs.

Carcassonne

Simple à comprendre et difficile à maîtriser, ce jeu de stratégie incontournable offre aux joueurs de nombreux niveaux de stratégie. Il s’agit de l’adaptation officielle du célèbre jeu de plateau Carcassonne, un jeu de placement de tuiles encensé par la critique où les joueurs doivent construire des cités médiévales, des routes, des champs, des abbayes et bien encore. Disponible sur PC, iOS, Android et Nintendo Switch, cette adaptation fidèle du jeu de plateau vendu à plusieurs millions d’exemplaires, propose un mode solo mais aussi un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu’à 6 joueurs en ligne et en local grâce au mode Passe et Joue.

Scythe: Digital Edition

Disponible sur PC et Mac, Scythe: Digital Edition embarque les joueurs dans une Europe alternative des années 20, quelques années après la Première Guerre Mondiale. En ces temps de conflits, “l’Usine”, une cité-Etat capitaliste indépendante qui a fourni de l’artillerie lourde pendant la guerre, a fermé ses frontières et attiré l’attention des pays voisins. Les joueurs dirigent l’une des différentes factions du jeu et sont chargés de restaurer l’honneur de leur patrie afin d’en faire la plus riche et la plus puissante de toute l’Europe de l’Est. Le titre dispose en outre d’un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu’à 5 joueurs en local et en ligne

Small World

Cette adaptation numérique du légendaire jeu de société éponyme plonge les joueurs dans un monde peuplé de races emblématiques de l’univers fantasy (nains, sorciers, amazones, géants orcs et même humains) aux pouvoirs uniques, qu’ils doivent envoyer au combat pour conquérir de nouvelles régions. Déjà disponible sur PC/Mac, iOS et Android, le titre sortira prochainement sur de nouvelles plateformes.

Mysterium

Dans ce jeu d’enquête inédit disponible sur PC, iOS et Android, les joueurs choisissent de rejoindre une équipe de mediums ou d’incarner le fantôme d’une victime qui hante le Manoir Warwick. En tant que medium, les joueurs doivent communiquer avec le fantôme par l’intermédiaire de cartes de visions pour élucider les visions du fantôme et rassembler les indices pour découvrir l’assassin, le lieu et l’arme du crime.

Terraforming Mars

Dans les années 2400, l’humanité a commencé à terraformer la planète Mars, donnant lieu à une concurrence impitoyable entre de de grandes corporations pour transformer Mars en une planète habitable. Les joueurs incarnent une de ces corporations et doivent œuvrer de concert à la terraformation de Mars avec les autres corporations, tout en étant en concurrence directe avec elles pour obtenir des points de victoires. Terraforming Mars est disponible sur PC, iOS et Android.

Face au confinement, tout le groupe Asmodee se mobilise

Pour rendre les jeux de société accessibles à tous, Asmodee et ses éditeurs partenaires ont mis en place, grâce à l’expertise numérique d’Asmodee Digital, un système Print and Play permettant de télécharger gratuitement et d’imprimer une sélection de jeux de société cultes, tels que Dobble, Dixit, Catan ou encore Citadelles. D’autres titres seront également ajoutés au cours des prochaines semaines. De plus amples informations sur l’offre Print and Play d’Asmodee sont disponibles ici.

Asmodee compte également parmi les partenaires de l’initiative Sauvons nos commerces, qui propose, grâce à une plateforme en ligne, de soutenir les commerçants en achetant des bons d’achats sur des produits à récupérer à la réouverture des magasins. Asmodee apporte ainsi son soutien en garantissant les pré-commandes réalisées sur ses jeux auprès des boutiques de jeux indépendantes, un réseau majeur pour l’éditeur qui travaille avec environ 800 boutiques en France.