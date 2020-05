Tour d’actualité Nintendo Switch: nouveaux jeux annoncés, DLC, dates, trailers, etc.

Et on commence avec Gal*Gun 2 Complete Edition qui, comme son nom l’indique, sera une nouvelle version du jeu avec tous les DLC inclus (et il y en a). Pour le moment, la sortie n’est prévu que sur l’eShop le 14 mai pour un prix de 59.99€, cette édition comprendra avec le titre tous les DLC sortis à ce jour soit un total de 20, à l’exception de la tenue King-fu Cutie.

Gravity Rider Zero est annoncé sur Nintendo Switch pour une sortie sur l’eShop. Le jeu est déjà disponible pour $6.99 ou $1.39 si vous avez déjà un des autres jeux de Vivid Games comme Space Pioneer, Sheep Patrol, et Pocket Mini Golf ou Robonauts et Geki Yaba Runner. La promotion est valable jusqu’au 31 mai.

Emma: Lost in Memories arrivera lui le 15 mai sur l’eShop de la Nintendo Switch pour $7.99

Si chez nous, la Fête des Mères aura lieu dimanche 7 juin, aux USA c’était hier et on ba eu droit à un trailer d’Empire of Sin.

L’intrigue se passe dans le Chicago des années 1920s et se concentre sur les personnages du titre. Découvrez les fonctionnalités du jeu, les combats au tour par tour, ainsi que la gestion de votre organisation criminelle. Dans Empire of Sin, les joueurs créent leur propre empire criminel et impitoyable en contrôlant l’un des quatorze patrons en lice pour diriger la pègre du crime organisé au sein de la ville. Avec des conditions de départ générées aléatoirement, les joueurs devront s’adapter pour survivre et être prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour déjouer leurs adversaires. Empire of Sin sera disponible sur PC, Mac, Switch, Xbox et PlayStation au printemps 2020.

Empire of Sin, le jeu de stratégie de Romero Games et Paradox Interactive, vous place au cœur du monde underground, impitoyable et criminel de Chicago pendant sa période de prohibition dans les années 20. C’est à vous de bousculer, de charmer et d’intimider les autres pour vous frayer un chemin jusqu’au sommet et tout faire ensuite pour y rester. Ce jeu, très axé sur ses personnages, place le joueur dans un univers de strass et paillettes, au cœur même du glamour propre à cette époque. Ils devront alors travailler dans les coulisses de la scène du crime organisé.

A propos de Empire Of Sin :

Bâtissez un empire du crime : Erigez votre empire du crime en partant de zéro, en organisant des raquettes dans votre voisinage (que ce soit dans des bars clandestin, des brasseries, des bordels, ou encore des casinos) et recrutez une équipe de loyaux gangsters pour vous approprier le quartier. Une fois que vous vous serez fait un nom, étendez votre influence en défiant les territoires ennemis et déployez davantage votre business.

Explorez une ville fascinante : Parcourez les rues animées et chaque quartier, tels que Little Italy ou West Loop, avec de vrais monuments historiques et divers événements. Interagissez avec plus de soixante personnages aux histoires et personnalités qui vous indiqueront comment vous comporter avec eux. Chaque personnage pouvant être recruté possède une personnalité et des relations qui affecteront considérablement votre aventure. Il vous faudra contraindre, séduire, menacer et même tuer pour atteindre vos objectifs.

Défendez et étendez votre territoire : Si vous êtes obligés d’en venir aux mains, hypothétiquement bien sûr, profitez-en pour envoyer un message aux autres gangsters des différents quartiers. Affrontez vos ennemis dans des combats au tour par tour. Recrutez vos petites frappes de façon stratégique pour créer une certaine alchimie au sein de votre équipe afin de maximiser vos dégâts et donc vous assurer de garder la ville à votre merci.

Etendez votre influence : Créez et défaites des alliances, soudoyez les policiers, négociez sur le marché noir pour avoir un avantage et élargir l’influence de votre famille criminelle. Veillez à toujours garder vos ennemis proche et n’oubliez jamais d’y introduire une taupe dans leur gang afin d’avoir des yeux partout.

Dominez le voisinage : Que vous ayez atteint le sommet par la violence, par un business avisé ou grâce à votre notoriété, il existe une infinité de façon de devenir le roi ou la reine de Chicago. Avec des conditions de départ variées et en créant de nouvelles équipes de malfrats, vos parties ne se ressembleront jamais.

Le 27 mai un live spécial sur Dragon Quest Dai no daibouken a été annoncé ! Au programme des informations sur le JEU VIDEO développé par Square Enix et bien sur l’anime avec l’annonce des seiyuus ! (L’ancienne Seiyuu de Dai : Toshiko Fujita, est décédée il y a peu) et le staff de la série.

SEGA a révélé la prochaine sortie de sa gamme SEGA AGES. Au Japon, les fans de SEGA peuvent se réjouir de la sortie de SEGA AGES : Thunder Force AC, qui sera lancé le 14 mai 2020. Comme d’habitude, le titre sera proposé au prix de 999 yens.

Thimbleweed Park était une toute nouvelle aventure de type pointer-cliquer (point-and-click ) de la légende de l’industrie Ron Gilbert, un jeu qui est aussi disponible sur Nintendo Switch. Le jeu a connu un grand succès sur la plateforme, attirant de nombreux nouveaux fans. Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure est née d’un test de moteur du jeu d’aventure. Le projet s’est finalement transformé en une mini-aventure à part entière, parallèle au scénario original du Thimbleweed Park. Mieux encore, la mini-aventure a été publiée gratuitement sur PC. Ce que nous ne savons pas, c’est si cette mini-aventure va aussi sortir sur la console hybride de Nintendo. Avec tout le succès que le jeu a rencontré sur la plateforme, il serait dommage de voir cette mini-aventure ne pas sortir sur Switch.

Nouveau trailer pour SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated qui présente Sandy.

Squirrels are tough like that. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated releases on June 23, 2020!#SpongeBob #SpongeBobRehydrated pic.twitter.com/b4rWnkTSyL — THQ Nordic (@THQNordic) May 6, 2020

2K annonce dans un teaser l’arrivée du jeu PGA Tour 2k21 mais pour le moment, il n’en a pas dit pas plus sur ce titre et encore mois pour les supports concernés, mais plus de détails seront présentés le 14 mai, ce jeudi.

Circle Entertainment annonce l’arrivée du jeu Arrest of a Stone Buddha sur la Nintendo Switch pour le le 21 mai à un prix de 14.99€.

Arrest of a stone Buddha, developed by @shin_yeo (creator of The friends of Ringo Ishikawa), arrives on the #NintendoSwitch #eShop globally (NA / EU & Aus / Japan) on 21st May! More details and a new trailer made to celebrate its arrival on Switch are coming soon! pic.twitter.com/fSKfaAGEKs — CIRCLE Ent. (@CIRCLE_Ent) May 5, 2020

Et on termine cet article avec le DLC Clan of the Snake du très bon Northgard qui est maintenant disponible sur Nintendo Switch. Le prix de ce DLC est de 4,99$/€.