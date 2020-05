Harvest Moon: One World sur Nintendo Switch cette année

Préparez-vous à découvrir une toute nouvelle façon d’explorer le monde d’Harvest Moon

12 mai 2020-Natsume Inc., le développeur et éditeur mondial de jeux pour toute la famille et Rising Star Games, l’éditeur de jeux vidéo et partenaire de longue date de Natsume ont annoncé aujourd’hui leur dernier titre : Harvest Moon: One World sur Nintendo Switch. Harvest Moon: One World sortira dans le courant de l’année et sera publié par Nintendo of Europe sur le territoire européen.

Les fermiers en herbe pourront explorer un monde riche de visages nouveaux comme familiers, de villages uniques et de défis à entreprendre tout en s’occupant de leur ferme. Ce nouveau titre a également été développé à l’aide d’un tout nouveau moteur et dispose de nouveaux graphismes.

« Harvest Moon : One World présente une toute nouvelle façon d’explorer Harvest Moon qui ravira autant les habitués de la série que les nouveaux venus, » a annoncé Hiro Maekawa, président et directeur général de Natsume. « Harvest Moon a évolué au fil des décennies mais a aussi toujours gardé cet aspect traditionnel et bon enfant de la culture agricole qui ont fait la renommée de la franchise. Le nouveau moteur et les nouveaux graphismes vont d’ailleurs encore améliorer cette expérience pour 2020, et nous sommes impatients de pouvoir vous révéler des informations au sujet de Harvest Moon:One World dans les prochains mois. »

Pouvez-vous imaginer un monde sans tomate, fraise, ou bien encore laitue ? C’est pourtant dans un monde tel que celui-ci que les joueurs débuteront leur aventure dans ce nouvel opus de la série Harvest Moon, mais il existe un livre ancien qui semble indiquer qu’il n’en a pas toujours été ainsi… Motivés par une mystérieuse découverte, les joueurs s’embarqueront dans une nouvelle aventure qui dépassera les frontières de leur village ! Quelles rencontres allez-vous faire et quels lieux allez-vous découvrir ? Des magnifiques plages de Halo Halo aux sommets enneigés de Salmiakki, c’est un monde entier à explorer qui vous attend.

« Rising Star Games est le partenaire de Natsumedepuis bientôt deux décennies. »a déclaré Brjann Sigurgeirsson de Thunderful Publishing et Rising Star Games. « Harvest Moon est la série qui a lancé le genre de jeux de culture agricole, sans jamais cesser d’innover et d’introduire de nouvelles idées tout en continuant à attirer de nouveaux joueurs. Grâce au précieux soutien de Nintendo of Europe, nous pourrons continuer à faire perdurer cette série à travers toute l’Europe et pour les années à venir avec la sortie de Harvest Moon:One World sur Nintendo Switch. »