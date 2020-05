Retour sur les chiffres du marché nippon sur le mois d’Avril (spoiler, Animal Crossing cartonne)

Famitsu a partagé son rapport mensuel sur les ventes de jeux vidéo au Japon, qui couvre cette fois-ci le mois d’avril 2020 (pour être plus précis, la période allant du 30 mars au 26 avril, soit 4 semaines au total).

Ce mois-ci, le Top 5 est presque exclusivement composé de nouveautés, mais le jeu au sommet est une fois de plus Animal Crossing : New Horizons. Il a connu un deuxième mois vraiment fort, avec 1 286 742 jeux vendus (-51%). C’est une performance vraiment impressionnante pour un jeu qui s’est vendu à plus de 2,6 millions au cours de son premier mois, d’autant plus qu’il est également passé tout près de se vendre à plus de 4 millions d’unités en un peu plus d’un mois !

En physique, Animal Crossing : New Horizons s’est déjà vendu à 3 895 159 unités, et il ne fait aucun doute que d’ici la fin du mois de mai, il sera proche du cap des 5 millions d’unités (la distance à parcourir dépendra de la vigueur des ventes pendant la Golden Week). Elle a maintenant dépassé les ventes de Super Smash Bros. Ultimate (3 660 000 jeux vendus).

Quant à Trials of Mana, il a bien démarré avec plus de 150 000 jeux vendus, dont 70 114 jeux sur Nintendo Switch. Malheureusement, en raison de la pénurie, les ventes devraient chuter fortement en mai (et cela s’ajoute à la trajectoire habituelle des ventes de JRPG, concentrées sur les deux premières semaines).

Une fois de plus, Nintendo a été l’éditeur le plus prospère avec pas moins de 1 621 000 jeux vendus. La majorité des ventes sont dues à Animal Crossing : New Horizons. Square-Enix est n°2, principalement grâce à Final Fantasy VII Remake.

Voici le Top 5 des logiciels pour avril 2020:

01./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 1.286.742 / 3.895.159 (-51%)

02./00. [PS4] Final Fantasy VII Remake # <RPG> (Square Enix) {2020.04.10} (¥8.980) – 839.074 / NEW

03./00. [PS4] Resident Evil 3 # <ADV> (Capcom) {2020.04.03} (¥7.800) – 244.640 / NEW

04./00. [PS4] Trials of Mana # <RPG> (Square Enix) {2020.04.24} (¥5.980) – 80.383 / NEW

05./00. [NSW] Trials of Mana # <RPG> (Square Enix) {2020.04.24} (¥5.980) – 70.114 / NEW

Voici le Top 3 des éditeurs pour avril 2020 :

Nintendo – 1.621.000

Square Enix – 1.032.000

Capcom – 299.000

En ce qui concerne la partie hardware, les ventes de Nintendo Switch ont connu un grand succès : elles sont passées de 836 094 unités à 314 931 unités. Bien sûr, cette baisse était attendue et parfaitement normale ; elle est due à deux facteurs principaux :

le pic massif de Animal Crossing : New Horizons lors de son lancement (en même temps qu’une nouvelle offre bundle et une nouvelle couleur pour la Nintendo Switch Lite). Une baisse en avril était inévitable ;

le Nintendo Switch, et en particulier le Nintendo Switch Lite, ont encore été fortement touchés par la pénurie (et cette pénurie se poursuit encore en mai). Les ventes du modèle Lite sont passées de 623 192 unités à 155 064 unités, tandis que le modèle basique a été moins touché avec 159 867 unités vendues (contre 212 902 unités le mois précédent).

Mais malgré cette forte baisse, les ventes de Nintendo Switch restent exceptionnellement fortes pour le mois d’avril, qui n’est guère le meilleur mois pour les ventes au Japon (avant et après la Golden Week est l’une des périodes les plus lentes de l’année pour eux). En comparaison, le Nintendo Switch ne s’est vendu “qu’à” 183 397 unités au cours du même mois l’année dernière. En raison de ces fortes ventes, la console a franchi un cap bien plus tôt que prévu: elle s’est vendue à plus de 2 millions d’unités YTD (2 015 283 unités pour être précis). En comparaison, seulement 1 125 620 unités ont été vendues après le même nombre de semaines en 2019. 2020 est sur le point de devenir la meilleure année pour la Nintendo Switch, et c’est avant même de savoir ce que sera le second semestre de l’année ! Depuis son lancement, le Nintendo Switch s’est vendu à 13 398 714 unités, dont 2 164 537 unités pour le modèle Lite, et 11 234 177 unités pour le modèle classique. Le prochain jalon, 14 millions d’unités YTD, devrait être atteint en mai.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Month | Last Month | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 314.931 | 836.094 | 183.397 | 2.015.283 | 1.152.620 | 13.398.714 | | PS4 # | 166.150 | 64.492 | 51.177 | 336.236 | 495.664 | 9.084.479 | | 3DS # | 6.199 | 5.752 | 15.540 | 21.369 | 102.040 | 24.517.516 | | XB1 # | 380 | 840 | 397 | 1.782 | 2.166 | 113.028 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 487.660 | 907.178 | 252.675 | 2.374.670 | 1.785.716 | 47.113.737 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW L | 155.064 | 623.192 | | 1.119.154 | | 2.164.537 | | NSW | 159.867 | 212.902 | 183.397 | 896.129 | 1.152.620 | 11.234.177 | | XB1 X | 240 | 614 | 254 | 1.174 | 1.625 | 19.816 | | XB1 S | 140 | 226 | 143 | 608 | 541 | 21.210 | |PS4 Pro| 50.281 | 19.902 | 20.680 | 118.751 | 174.737 | 1.513.721 | | PS4 | 115.869 | 44.590 | 30.497 | 217.485 | 320.927 | 7.570.758 | |n-2DSLL| 5.836 | 5.340 | 12.672 | 20.086 | 80.636 | 1.124.332 | | n-3DS | 363 | 412 | 2.868 | 1.283 | 20.313 | 5.887.198 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Source: Famitsu via PN

Data compiled by: Chris1964 (ResetERA)