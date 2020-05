Test framerate de la version Nintendo Switch de Spirit of the North

Spirit of the North

Bon nombre de jeux vidéo souhaitent laisser la part belle à la contemplation, à la poésie et autres rêveries devant son écran, laissant le champ libre aux joueurs pour calmer leurs ardeurs dans le flot incessant des tumultes du quotidien. Alors que nous tenons dans le creux de nos mains joyeuses le dernier né de Infuse Studio, répondant au joli nom de « Spirit of the North », tel un digne héritier des aventures dans les divines montagnes enneigées où naissent les plus grandes légendes du folklore nordique, notre espoir est grand : cette épopée sera-t-elle à l’origine d’un grand frisson? D’un grand plongeon dans le monde glacial mais impérial de la montagne, qui, comme toujours, nous gagne ? Avec toutes ces histoires de flocons, nous en aurions presque oublié le héros même du jeu: un facétieux renard qui ne semble pas manquer de panache… harnaché de notre plus gros anorak, partons à la rencontre du majestueux canidé.

En gros, c’est du 30 fps sans baisse.

Spirit of the North est un jeu d’aventure en solo à la troisième personne inspiré des paysages à couper le souffle et mystérieux de l’Islande. L’histoire prend racine dans diverses parties du folklore nordique.

Spirit Of The North propose un genre de jeu visuel unique : il s’agit d’une balade onirique inédite. Il n’y a ni dialogues ni récit !

Les joueurs doivent s’inspirer de leur environnement pour résoudre diverses énigmes et formuler des hypothèses sur la signification d’une ancienne civilisation perdue. Incarnez un renard roux ordinaire dont l’histoire est liée au gardien des aurores boréales, un esprit renard féminin. En progressant sur les montagnes et sous un ciel rouge, vous apprendrez à connaître votre compagnon et les terres en ruines.