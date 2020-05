Le lancement de Rock of Ages 3: Make & Break dégringole au 21 juillet

– Un retard de la taille d’un caillou –

Walnut Creek, Californie, le jeudi 14 mai 2020 – L’éditeur indépendant Modus Games annonce que le prochain Rock of Ages 3: Make & Break connaîtra un léger retard, le jeu étant désormais prévu pour le 21 juillet 2020. Actuellement en développement par ACE Team et Giant Monkey Robot, Rock of Ages 3: Make & Break sortira simultanément sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia.

“En raison de l’actualité, Rock of Ages 3 sera lancé sept semaines plus tard que prévu“, a déclaré Shane Bierwith, vice-président exécutif de Modus Games. “Nous regrettons d’avoir à faire attendre les fans, mais nous voulons nous assurer que la version finale répondra aux attentes de nos joueurs.“

Rock of Ages 3: Make & Break est un mélange incomparable de builder, tower defense et d’arcade via un rocher contrôlé par le joueur. L’action est soutenue par une réimagination hilarante de l’histoire à travers une campagne inventive et des modes de jeu variés. Rock of Ages 3: Make & Break contient également le tout premier éditeur de niveaux de la série et permet aux joueurs de créer et de partager leurs expériences tout en profitant des défis imaginés par la communauté.