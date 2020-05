Oddworld: Munch’s Oddysee – Le jeu est à présent disponible sur Nintendo Switch !

Gabbiar – Manger ou ne pas manger, telle est la question !

Paris, FR et Oddworld, Californie – 14 mai 2020 – Oddworld: Munch’s Oddysee, créé par Oddworld Inhabitants, Inc. et co-édité par Microids est à présent disponible en version digitale sur Nintendo Switch et sortira plus tard cette année en version physique.

A propos de l’histoire du jeu :

Quand l’histoire commence, vous incarnez un Gabbit nommé Munch, héros d’une étrange odyssée… En effet, la vie de Munch est sur le point de changer – Et pour le pire.

Comment vous sentiriez-vous si vous aviez une jambe cassée à cause d’un piège à Scrab ? Si vous étiez enlevé par des scientifiques peu scrupuleux ? Si on vous implantait un appareil extraterrestre dans le crâne ? Et si vous découvriez que votre espèce était au bord de l’extinction ?

En effet, en raison de la trop grande variété de produits de consommation provenant des Gabbits, l’espèce est proche de la fin. Il ne reste qu’un seul individu de Gabbit amphibie encore en vie. Et il ne se trouve malheureusement pas à l’endroit où on devrait généralement apercevoir cette espèce… Ce dernier est actuellement piégé dans un horrible centre de test, connu sous le nom de “Laboratoires Vykkers” !

Et c’est à vous d’aider et guider Munch dans son aventure, et notamment de sauver d’autres créatures soumises elles aussi à de terribles expériences. Ces créatures, les Fuzzles, lui seront alors fidèles et l’aideront à leur tour à s’échapper.

Une fois libre, Munch fera équipe avec Abe. Ensemble, ils seront guidés par la sagesse du célèbre Raisin Mythique. Grâce à lui, ils obtiendront des informations concernant leurs missions ; mais pour ce faire, ils devront travailler main dans la main. Alors que Munch rêve de ramener son espèce à la vie, Abe souhaite sauver ses compagnons Mudokons réduits à l’esclavage.

Les deux compagnons de voyage feront tout ce qui est en leur pouvoir pour récupérer les derniers œufs de Gabbit d’Oddworld, emballés dans une boite de Gabbiar et prêts à être mis aux enchères…

Il sera possible de jouer alternativement Munch ou Abe, en fonction de la situation du jeu. En utilisant leurs pouvoirs psychiques, des objets d’amélioration cools ou encore d’autres capacités spéciales, Abe et Munch sont prêts à se lancer dans cette aventure Oddworldienne…

Que le bizarre soit avec vous !