The Elder Scrolls: Blades est désormais disponible gratuitement sur Nintendo Switch

La mise à jour 1.7 est également disponible, elle intègre de nouvelles quêtes, la fonctionnalité cross-plateforme et bien plus encore

14 mai 2020 (Londres, Royaume-Uni) – Bethesda Softworks®, société de ZeniMax® Media, annonce que The Elder Scrolls: Blades, le nouveau jeu de Bethesda Game Studios, créateur maintes fois récompensé de Skyrim, est désormais disponible gratuitement sur Nintendo Switch. Au cours de son accès anticipé, The Elder Scrolls: Blades a évolué grâce aux retours des joueurs et a accueilli de nombreuses mises à jour, intégrant de nouvelles fonctionnalités telles que l’arène en JcJ, les guildes, les chargements, de nouvelles quêtes, la suppression des délais d’ouverture et bien plus encore. La mise à jour 1.7 marque ainsi la fin de l’accès anticipé du titre, déjà disponible sur l’App Store et Google Play.

La nouvelle bande-annonce de lancement de Blades sur Nintendo Switch est disponible ici :

Grâce au partage de la progression sur plusieurs plateformes, les joueurs peuvent commencer leur aventure sur Switch à l’endroit où ils l’ont laissée sur mobile, simplement en se connectant à leur compte Bethesda.net. La fonctionnalité cross-plateforme permet aussi aux joueurs de discuter avec les membres de leur guilde et d’affronter d’autres joueurs dans l’arène, quelle que soit la plateforme qu’ils utilisent.

Le Nintendo eShop propose également une édition Lancement rapide, comprenant 30 000 pièces d’or, 2 000 gemmes, des matériaux de construction, la décoration exclusive Fontaine sylvestre et un équipement rare appartenant autrefois au roi des Chutes de sang.

Outre la disponibilité de The Elder Scrolls: Blades sur Nintendo Switch, la mise à jour 1.7 intègre de nombreuses nouveautés, notamment :

Le défi du grand champion et de toutes nouvelles quêtes – La mise à jour 1.7 introduit six nouvelles quêtes inédites. L’une de ces quêtes propose aux joueurs d’affronter des adversaires de plus en plus forts, de la même manière que le mode arène en JcJ, jusqu’à combattre le grand champion dans un duel final.

– La mise à jour 1.7 introduit six nouvelles quêtes inédites. L’une de ces quêtes propose aux joueurs d’affronter des adversaires de plus en plus forts, de la même manière que le mode arène en JcJ, jusqu’à combattre le grand champion dans un duel final. Récompenses de l’arène et classements de guildes – La mise à jour 1.7 réinitialise les classements JcJ, octroyant des récompenses supplémentaires, comme des gemmes, des potions de santé et des coffres, selon l’arène atteinte par les joueurs, ainsi qu’un casque unique pour les meilleurs combattants.

La mise à jour 1.7 réinitialise les classements JcJ, octroyant des récompenses supplémentaires, comme des gemmes, des potions de santé et des coffres, selon l’arène atteinte par les joueurs, ainsi qu’un casque unique pour les meilleurs combattants. Un cadeau spécial pour célébrer la fin de l’accès anticipé de Blades – Pour remercier les joueurs ayant participé à l’accès anticipé, une toute nouvelle décoration sera disponible gratuitement, simplement en se connectant.

The Elder Scrolls: Blades est un jeu d’exploration de donjons (« dungeon crawler ») revisité. Les joueurs incarnent un membre des Lames, les meilleurs agents de l’Empire, condamné à l’exil. Dans leur fuite, ils rentrent chez eux et retrouvent leur ville complètement détruite. Dans The Elder Scrolls: Blades, les joueurs peuvent créer un personnage, manier de puissantes armes, s’équiper de nombreuses armures et compétences, redonner à leur ville toute sa grandeur, dompter l’Abysse sans fin et découvrir un système de combat innovant.