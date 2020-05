TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 disponible sur Nintendo Switch

Lesquin, le 14 mai 2020 – Pilotes du monde entier, la compétition continue ! NACON et le studio KT Racing sont heureux d’annoncer la sortie de TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 sur Nintendo SwitchTM ! En mode portable ou branché à votre téléviseur, le jeu officiel de la plus célèbre course de moto vous attend sur la console de Nintendo !

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2, vous permet de vous confronter aux routes de Snaefell Mountain, lieu où se tient le Tourist Trophy de l’île de Man depuis plus d’un siècle. Très différent d’un circuit classique, le tracé du TT de l’île de Man est une route dotée d’imperfections où s’enchainent les courbes rapides, les virages serrés et les lignes droites lors desquelles les pilotes peuvent dépasser les 300 km/h !

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 reproduit fidèlement le tracé exigeant de cette course emblématique où tout manque d’anticipation peut vous couter la victoire.

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 pousse le réalisme à son paroxysme : la physique des motos a été améliorée, l’usure des différentes pièces est prise en compte et les véhicules et pilotes officiels de la course ont été intégré. KT Racing s’est entouré de 2 pilotes professionnels afin de satisfaire les attentes des joueurs les plus exigeants : Julien Toniutti, pilote français le plus rapide du TT et Davey Todd, 2ème mondial sur les leaderboards du jeu et 2ème newcomer le plus rapide de tous les temps lors de la vraie course.

Afin de prolonger le plaisir, découvrez une nouvelle zone, un véritable paradis pour les motards : le lieu parfait pour régler ses motos et participer à de nombreux défis comme des poursuites ou des courses contre la montre. De plus, le mode Carrière retravaillé propose à chaque pilote en devenir de passer du statut d’amateur à celui de champion du Senior TT ! Choisissez les équipes avec lesquelles courir au fil des saisons, paramétrez vos motos, organisez votre calendrier et gérez au mieux votre carrière afin de décrocher la consécration ultime.

Plusieurs atouts font de TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 la simulation de moto la plus complète en son genre :

Une physique des motos réaliste et un gameplay exigeant

Les 60 km du Tourist Trophy de l’île de Man reproduit avec une grande fidélité

17 circuits supplémentaires à découvrir pour améliorer sa maitrise de la moto

Une zone en monde ouvert pour tester ses réflexes et les paramétrages de ses motos

Un mode carrière complet permettant de passer de pilote amateur à champion du Senior TT

27 pilotes et 13 motos officiels du TT disponibles, ainsi que 5 motos historiques

Une vue casque inédite pour renforcer l’immersion

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 est maintenant disponible sur Nintendo SwitchTM, PlayStation®4, Xbox One et PC.