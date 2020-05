Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix enflamme la scène aujourd’hui sur Nintendo Switch !

– La magie s’empare de la Nintendo Switch avec un Mega Mix de folie –

La série de jeux de rythme fait son grand retour avec Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix, désormais disponible en exclusivité sur l’eShop de la Nintendo Switch ! Découvrez la nouvelle bande-annonce de lancement !

Echauffez vos doigts et affûtez vos réflexes ! En plus du mode traditionnel et du Mix Mode et son système de contrôle gyroscopique, ce MEGA MIX offre une troisième possibilité de jouer : le Tap Play (accessible en mode tabletop et portable) et son système de contrôle tactile idéal pour garder le rythme sur ses chansons préférées!

En plus des 100 pistes parmi les plus iconiques de la célèbre idol , les fans peuvent prolonger le plaisir avec le “Mega Pack” (29,99€) et ses 6 DLC contenant chacun 6 pistes, pour 36 nouvelles chansons à fredonner sans relâche. Chaque DLC est vendu individuellement, au prix de 6,99 € l’unité.

Que ceux qui ont manqué le bonus de précommande, le Theme Song DLC Pack, se rassurent : le contenu offrant les versions jouables des thèmes principaux des précédents Project DIVA sera gratuit pour tous à partir du 12 juin prochain :

The secret garden par Kosaki Satoru

Look This Way, Baby par ryo

Sekiranun Graffiti par ryo

Yumeyume par DECO*27

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix est désormais disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch, au prix de 39,99 €. Jetez un oeil à notre nouvelle bande-annonce de lancement, et au site officiel https://miku.sega.com/megamix/ pour glaner un maximum d’informations exclusives sur la tracklist, les détails de gameplay et de personnalisation, sans oublier les captures d’écran.

A Propos de Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix :

Basé sur le très populaire épisode Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone , Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix fait passer la série dans une toute nouvelle dimension sur Nintendo Switch, offrant aux fans de la premières heure comme aux nouveaux venus de nombreuses manières de jouer, à la maison comme en dehors. Le jeu offre plusieurs systèmes de contrôles : traditionnel avec les boutons, en mouvement avec le gyroscope et tactile avec le tap play !

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix n’est pas simplement le premier épisode de la série sur Nintendo Switch, c’est aussi un nouveau mètre-étalon pour la série au niveau graphique, avec une approche artistique entièrement repensée. Les chansons préférées des fans comme Senbonzakura et plus d’une centaine d’autres pistes, connues comme inédites dans la série Project DIVA, sont également de la partie : les fans de la chanteuse seront aux anges.