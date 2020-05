La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (dont Story of Seasons, What the Golf?, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Red Wings: Aces of the Sky – 3.5GB

realMyst: Masterpiece Edition – 3.0GB

Story of Seasons: Friends of Mineral Town – 999MB

Flux8 – 961MB

Atomicrops – 952MB

Luxteria – 947MB

Do Not Feed the Monkeys – 794MB

Genetic Disaster – 741MB

#womenUp, Super Puzzles Dream – 693MB

What the Golf? – 689MB

Game Tengoku CrusinMix Special – 627MB

Lost Artifacts: Time Machine – 592MB

Aqua Lungers – 439MB

Fly Punch Boom! – 429MB

Concept Destruction – 304MB

Hill Climbing Mania – 284MB

Bug Fables: The Everlasting Sapling – 247MB

Pushy and Pully in Blockland – 210MB

Steel Rain – 169MB

Arrest of a Stone Buddha – 158MB

SEGA Ages Thunder Force AC – 76.0MB