No Straight Roads lance son challenge de rap #StayHomeAndRap

Après le rock et l’EDM, place au rap !

Saint-Ouen, France – 18 mai 2020 : Sold Out et Metronomik sont heureux de vous annoncer la création d’un concours inédit autour de leur prochain jeu d’action-aventure dans un univers musical, No Straight Roads. Prenez part dès maintenant au #StayHomeAndRap challenge !

Le rappeur français Teddy Corona (Street Lourd, Mafia K’1 Fry) s’est associé avec Karim Mimoun (H9) pour proposer une version hip-hop du titre “.vs Yinu” composée par Falk Au Yeong pour le jeu No Straight Roads.

Faites appel à votre créativité et à votre talent et proposez votre meilleur freestyle sur une version hip-hop de “.vs Yinu“.

Le concours est ouvert à tous jusqu’au 14 juin. Pour participer, partagez votre interprétation sur les réseaux sociaux à l’aide du hashtag #StayHomeAndRap.

Le gagnant du concours remportera un prix des plus originaux : en plus de d’une PS4 Pro avec le jeu “No Straight Roads”, le meilleur freestyle sera diffusé sur tous les écrans de Vinyl City, directement dans le jeu !

Retrouvez toutes les participations sur les réseaux sociaux à l’aide du hashtag #StayHomeAndRap.

Note : Le concert “Melodies Of Alexandria”, avec la musique de No Straight Roads joué par un orchestre, initialement prévu en juin 2020 a été déplacé au 12 juin 2021 suite au COVID-19.

Pour rappel, le jeu sera disponible en version physique sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 30 juin 2020, à la fois en édition standard et édition collector, et sera distribué en exclusivité en France par Just For Games.

(Re)Découvrez le dernier trailer en VF qui vous montre un peu plus de gameplay autour du jeu :

La version Nintendo Switch de No Straight Roads inclut de nouvelles fonctionnalités qui seront destinés à cette console :

Mode Assistance : Faites équipe avec un joueur en local qui prendra le contrôle d’Elliegator, un alligator secret qui vous aidera lors des combats en récupérant des objets et différents bonus supplémentaires !

Co-op à 3 joueurs : En plus du mode co-op du jeu (en incarnant Mayday et Zuke), incarnez Elliegator permet ainsi de jouer à toute l’aventure No Straight Roads jusqu’à trois joueurs ! (uniquement sur Nintendo Switch)

Support tactile : Utilisez l’écran tactile de votre Nintendo Switch pour récupérer des objets et transformer vos instruments !

Jouable avec un seul Joy-Con : Jouez au jeu en utilisant un seul Joy-Con, et passez le second à un ami pour profiter du jeu en co-op locale !

No Straight Roads disposera d’une édition physique collector qui inclut un vinyle 33 tours proposant une sélection des meilleurs titres composés pour le jeu, un artbook de 64 pages “The Art Of NSR” contenant des artworks jamais montrés auparavant et une paire de baguettes officielles No Straight Roads.

Créé par Wan Hazmer, lead game designer de Final Fantasy XV, et Daim Dziauddin, concept artist sur Street Fighter V, No Straight Roads est un jeu d’action/aventure qui mélange des combats rythmés et frénétiques à un monde décalé, le tout sur une bande-son originale de folie.

Le jeu oppose deux membres d’un groupe de rock indépendant passionnés, Mayday et Zuke, contre l’empire de la musique électronique de No Straight Roads, dont le monopole sur Vinyl City étouffe l’expression d’autres genres musicaux. Explorez des quartiers éclectiques, affronttez des boss colossaux et menez la révolution musicale pour découvrir les mauvaises intentions de NSR et sauvez Vinyl City de la corruption !

No Straight Roads sera intégralement doublé en français.

Découvrez le trailer du jeu en français.

Le casting des voix françaises :