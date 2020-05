Cannibal Cuisine est désormais disponible sur Steam et Nintendo Switch

Cuisinez pour survivre ! Cannibal Cuisine est dès aujourd’hui disponible sur Steam et Nintendo Switch™

Bruxelles, Belgique – 20 mai 2020 – Cuisinez-les tous dans Cannibal Cuisine, maintenant disponible sur Steam et Nintendo Switch ! Transformez les touristes en amuse-bouches pour faire le bonheur du dieu maléfique Hoochooboo… avant qu’il ne vous mange ! Vous et vos compagnons cannibales devrez cuisiner, vous battre et utiliser vos compétences en jeu de plateforme pour passer tous les niveaux et finalement vaincre Hoochooboo dans sa tanière volcanique. Une expérience chaotique pour des soirées canapés endiablées de 1 à 4 joueurs, en local ou en ligne, en co-op ou versus !

Savourez la bande-annonce de sortie de Cannibal Cuisine ci-dessous :

Plus qu’un simple jeu de cuisine !

Prenez part à des scènes de violence cartoonesques en frappant les touristes pour récupérer des parties de leur corps et préparer les plats diaboliques demandés par Hoochooboo. Choisissez un pouvoir vaudou comme le souffle de feu ou les coups étourdissants, personnalisez votre chef, et testez vos compétences dans des lieux variés, allant des temples remplis de pièges, aux plages idylliques, jusqu’aux volcans en activité. Les niveaux spéciaux de “boss” constituent un défi unique qui va au-delà de la cuisine ! Les 24 niveaux de la campagne peuvent être joués avec 1 à 4 personnes… et si vous en avez assez de travailler ensemble, jouez en mode “versus” et essayez d’éliminer vos anciens amis !

La recette du jeu !

Cannibal Cuisine est le nouveau jeu sur PC et Nintendo Switch du trio indépendant qui compose Rocket Vulture. Par un heureux hasard, deux amis d’enfance ont rencontré un troisième aspirant créateur de jeux vidéo qui était leur voisin dans leur pays d’origine, la Belgique, se liant d’amitié autour d’un barbecue (un contexte approprié pour Cannibal Cuisine). Fans d’Overcooked et de toutes sortes de jeux d’arcade, l’équipe s’est rapidement mise d’accord sur le concept : un style Overcooked avec des combats, des pouvoirs magiques et un peu de plateforme.

Le développeur Toon van Wemmel a déclaré “Nous sommes ravis de sortir Cannibal Cuisine aujourd’hui ! Nous aimerions remercier le Fonds d’aide au développement (VAF) belge pour son soutien, ainsi que tous ceux qui ont essayé la démo ou qui ont fait connaître le jeu. Les réactions des joueurs ont été tout aussi utiles et inspirantes. C’est génial de voir les gens apprécier la démo et nous sommes impatients de voir comment les gens réagissent à la version complète”.

Cannibal Cuisine est disponible au prix de 12,99€, avec une remise de 25% pour célébrer sa sortie.