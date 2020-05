Pushy and Pully in Blockland, disponible dès maintenant sur Nintendo Switch

Pushy and Pully in Blockland, l’aventure rétro stimulante, est maintenant disponible sur Nintendo Switch. Vous pouvez télécharger le jeu via l’eShop. Pushy and Pully in Blockland est également disponibles sur Xbox One, PC et sera disponible sur PlayStation 4 dans les prochaines semaines.

Développé par Resistance Studio, le jeu invite les joueurs à voyager à travers 50 niveaux dessinés à la main, à résoudre des puzzles complexes, à combattre de charmantes créatures et à récupérer leur vaisseau spatial pour s’échapper de Blockland, le tout dans une adorable atmosphère rétro à base de pixel-art.

Amusez-vous avec la mécanique classique du Match-3 en joignant trois blocs ou plus de la même couleur pour débloquer des pouvoirs spéciaux, et battez plus d’un monstre en même temps pour obtenir des points de combo supplémentaires. Pushy and Pully in Blockland vous permet de jouer en solo ou en coopération avec un ami.

Il est possible d’acheter la bande originale de Pushy and Pully in Blockland. Composée par l’espagnol José Ramón Bibiki García, elle est disponible sur Steam.