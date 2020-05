Street Power Football – La culture freestyle et street football arrive en jeu vidéo

Avec les meilleurs joueurs de football freestyle, de panna et freestylers : Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson, Raquel Benetti, Daniel Got Hits, JaviFreestyle et bien d’autres !

PARIS, FRANCE – Le 22 mai 2020 – SFL Interactive et Maximum Games ont uni leurs forces et annoncent aujourd’hui l’arrivée d’un nouveau jeu de sport et d’action arcade : Street Power Football, qui sortira cet été sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam. Prenez le contrôle des rues et libérez votre style dans Street Power Football. Vous avez juste besoin d’un ballon ! Maîtrisez d’incroyables figures, apprenez des techniques et devenez une légende du football de rue en jouant dans le monde entier aux six modes de jeu originaux.

Street Power Football met en scène les meilleurs ambassadeurs mondiaux du football freestyle :

France : retrouvez le plus talentueux des joueurs de football de rue au monde et le tout premier champion du monde de football freestyle : Sean Garnier.

Découvrez également la quintuple championne du monde Melody Donchet, de l’équipe S3.

Espagne : JaviFreestyle, quadruple champion d’Espagne de football freestyle.

Royaume-Uni : Liv Cooke, 4 fois détentrice du record du monde et ancienne championne du monde, et le londonien Andrew Henderson, quintuple champion du monde.

Brésil : Raquel “Freestyle” Benetti, l’égérie du freestyle en talons hauts.

États-Unis : le chanteur, compositeur et danseur freestyle Daniel Got Hits. Retrouvez son titre “SPF Anthem” de Daniel Got Hits dans la bande-annonce.

Street Power Football propose des figures de freestyle propres à chaque ambassadeur, de nombreux terrains de jeuà travers le monde, et de nombreux autres contenus seront annoncés prochainement.

Street Power Football réunit style créatif et action pour une incroyable expérience de jeu de football et d’arcade. Le jeu propose six modes de jeu, de nombreuses options de personnalisation pour donner à son équipe un style unique, une musique survoltée, des environnements et des ambassadeurs du monde entier, et bien plus encore !

Les caractéristiques principales de Street Power Football :

Devenez le Street King : créez votre personnage et devenez le protégé de Sean Garnier, la légende du football freestyle, devancez la concurrence et dominez les rues avec vos propres figures.

: créez votre personnage et devenez le protégé de Sean Garnier, la légende du football freestyle, devancez la concurrence et dominez les rues avec vos propres figures. Réunissez votre équipe : retrouvez vos amis et déchaînez votre style en jouant jusqu’à 4 joueurs en local ou en ligne.

retrouvez vos amis et déchaînez votre style en jouant jusqu’à 4 joueurs en local ou en ligne. Modes de jeu : découvrez et maîtrisez les six modes de jeu uniques : Dance-like Freestyle, 3v3 Street Power, Trick Shot, Panna, Élimination et le mode histoire « Become King ».

découvrez et maîtrisez les six modes de jeu uniques : Dance-like Freestyle, 3v3 Street Power, Trick Shot, Panna, Élimination et le mode histoire « Become King ». Tricks et super pouvoirs : jouez avec style et stupéfiez vos adversaires avec des astuces et d’incroyables figures comme le backflip de Boyka, le trick de Liv ou les mouvements spéciaux de Melody. Débloquez des super pouvoirs et balayez la concurrence.

jouez avec style et stupéfiez vos adversaires avec des astuces et d’incroyables figures comme le backflip de Boyka, le trick de Liv ou les mouvements spéciaux de Melody. Débloquez des super pouvoirs et balayez la concurrence. Le style : personnalisez votre équipe avec des vêtements urbains, des émoticônes personnalisées, des tatouages et bien plus encore !

personnalisez votre équipe avec des vêtements urbains, des émoticônes personnalisées, des tatouages et bien plus encore ! La culture street : jouez avec les meilleurs joueurs de football freestyle au monde, dont Sean Garnier, Melody Donchet, Liv Cooke, Andrew Henderson, Raquel “Freestyle” Benetti, Daniel Got Hits, JaviFreestyle et de nombreux autres !

jouez avec les meilleurs joueurs de football freestyle au monde, dont Sean Garnier, Melody Donchet, Liv Cooke, Andrew Henderson, Raquel “Freestyle” Benetti, Daniel Got Hits, JaviFreestyle et de nombreux autres ! Montez le son : retrouvez les titres populaires des Black-Eyed Peas, DJ Snake, Snap et Daniel Got Hits, tout en parcourant les lieux emblématiques du freestyle football du monde entier, y compris Red Bull Street Style, la salle officielle du Championnat du monde.

Street Power Football sortira cet été sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam. Il est distribué par Just For Games en France et au Benelux et a reçu la classification PEGI 3+.