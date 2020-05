La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (dont Minecraft Dungeons, Shantae and the Seven Sirens, etc.)

Shantae and the Seven Sirens

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Little Misfortune – 6.5GB

Edna & Harvey: The Breakout – Anniversary Edition – 3.5GB

Infliction: Extended Cut – 3.2GB

Minecraft Dungeons – 3.2GB

Potata: Fairy Flower – 2.2GB

Project Warlock – 2.2GB

Shantae and the Seven Sirens – 2.1GB

Let’s Sing 2020 – 2.2GB

The Takeover – 1.9GB

Indiecalypse – 1.4GB

Aery: Little Bird Adventure – 887MB

Genetic Disaster – 741MB

Climbros – 452MB

WildTrax Racing – 401MB

Awesome Pea 2 – 399MB

Depth of Extinction – 358MB

Despotism 3k – 282MB

Ailment – 129MB

F-117A Stealth Fighter – 129MB

Missile Command: Recharged – 95.0MB