A la découverte de 1971 Project Helios. Rendez-vous le 9 juin sur Nintendo Switch!

Meridiem Games et Reco Technology publient aujourd’hui une nouvelle bande-annonce de leur RPG de stratégie au tour par tour, 1971 Project Helios, qui sortira le 9 juin prochain sur PlayStation 4 et Nintendo Switch et sera distribué par Just For Games en version physique. Cette bande-annonce nous introduit à l’univers froid et impitoyable de 1971, ainsi qu’à son gameplay intense, dans lequel on doit gérer une équipe composée de personnes de tout horizon, forcées de travailler ensemble pour survivre dans les environnements les plus hostiles et pour trouver un moyen de sauver le monde.

Son gameplay offre un mix d’exploration, de dialogues, de combats au tour par tour et de gestion des ressources vous forçant à toujours rester sur vos gardes.

Les joueurs pourront contrôler huit personnages différents, joignant leurs efforts en une cause commune : trouver un important scientifique enlevé par une puissante organisation paramilitaire. Leur lutte les amènera à faire face à des pillards, à enquêter sur des installations militaires, et à infiltrer le cœur d’une dangereuse secte religieuse ayant répudié la technologie. Dans toutes ces missions, les joueurs devront faire usage de leurs ressources avec parcimonie, améliorant les talents de leurs personnages et en affrontant une large gamme d’ennemis dans d’excitants combats tactiques.

Le jeu sera publié dans une version physique exclusive distribuée par Just for Games qui inclura :

Un emballage cartonné premium

Quatre cartes postales avec des concepts arts des personnages

Un stick avec le logo Fulgor

Une clef digitale pour télécharger la bande originale, composée par le musician Xabier San Martin, ayant remporté les Grammy.

Points principaux :

Battez-vous dans des combats tactiques au tour par tour contre trois factions différentes, ayant leurs propres unités, forces et faiblesses.

Explorez le vaste monde de 1971 Project Helios. Des complexes militaires aux donjons médiévaux, chaque zone recèle de secrets en attente d’être découverts.

Améliorez l’arbre de compétence de votre personnage : débloquez, améliorez et associez des compétences afin de créer le personnage parfait.

Gérez vos ressources avec soin afin d’augmenter vos points de vie, ressusciter vos alliés ou réduire le temps de recharge de vos capacités.

À propos de Reco Technology :

Recotechnology est une entreprise fondée par des professionnels des médias et du divertissement mobilisant une vaste expérience et ayant fait leurs preuves dans les domaines du jeu vidéo et du divertissement.

Notre vision en tant qu’entreprise, c’est de prendre part à la grande révolution de l’industrie vidéoludique, passant de la distribution physique à la distribution digitale, et d’associer d’autres modes de divertissement à des applications professionnelles (éducation, ingénierie, VR)…).

À propos de Meridiem Games :

Meridiem Games est un projet indépendant travaillant à la distribution de jeux vidéo sur toutes les plateformes. Chez Meridiem Games, tous nos membres sont des joueurs, et c’est pourquoi nous cherchons toujours à satisfaire le client final, le joueur. C’est aussi pour cela que nous nous efforçons d’offrir toutes sortes de jeux, du triple A où l’on doit faire ses preuves à la force du pad, aux indies où l’on ne fait qu’admirer le paysage (ou la bande-son), jusqu’aux nouveaux concepts que d’autres ne voient pas. En tant que distributeurs, notre équipe, mélange d’expérience au sein de l’industrie, de professionnalisme et de jeunesse, travaille sur tous les canaux de distribution, afin que nos jeux arrivent toujours auprès des utilisateurs, ou qu’ils soient. C’est notre plus grand défi : que tous les joueurs puissent trouver un titre au sein de notre catalogue, qui leur convienne, et avec lequel ils puissent apprécier cet art. C’est cela notre but à Meridiem Games

À propos de Just For Games :

Fondée en 2011 par Philippe Cohen, JUST FOR GAMES est l’un des acteurs majeurs de l’ÉDITION & et de la DISTRIBUTION DE JEUX PREMIUM en France. En représentant des studios et éditeurs français et internationaux parmi lesquels Sold Out, Maximum Games, Microïds, SCS software, PQUBE, Skybound Games, Merge Games, Marvelous Europe et bien d’autres… JUST FOR GAMES offre aux joueurs français des jeux créés par des studios réputés comme Rebellion (Zombi Army), Team 17 (Overcooked), Frontier (Jurassic World Evolution), Motion Twin (Dead Cells), Digital Eclipse (Disney’s Aladdin and the Lion King), D-Pad (Owlboy), CI Games (Sniper Ghost Warrior),Frozenbyte (Trine 4), Marvelous (Rune Factory), Arc System Works (Granblue Fantasy)…

JUST FOR GAMES est aussi précurseur dans le RETROGAMING en distribuant notamment les rétroconsoles Sega Mega Drive HD et Atari Flash Back 8 HD, ainsi qu’un portefeuille rétrogaming complet incluant la gamme d’accessoires 8bitdo.

JUST FOR GAMES est aussi N°1 de la REEDITION de jeux en France avec un catalogue de plus de 200 hits d’Ubisoft, Take2, Bethesda, Activision Blizzard, Rockstar, Capcom, Namco, Microids, SEGA…

JUST FOR GAMES est aussi l’ acteur majeur de la distribution de bandes originales de jeux vidéo au format DISQUE VINYLE, rassemblant l’ offre des plus grands labels tels que Laced Record, Mondo, Iam8Bit, Data-Discs…