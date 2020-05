14 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch aujourd’hui

On commence avec City Connection qui annonce l’arrivée du titre Game Tengoku CruisinMix Special sur la Nintendo Switch le 28 mai au prix de 24.89€.

Follow the Feathers a réussi à financer son jeu d’aventure inspiré de Zelda, Weaving Tides through Kickstarter. Après avoir récolté plus de 40 000 dollars, le projet a été assuré pour une sortie sur Switch. Crytivo s’occupera de l’édition.

Do Not Feed the Monkeys sortira sur Nintendo Switch sortira en juin pour $12.99.

Across the Grooves est un roman graphique interactif dans un univers contemporain teinté de fantastique. Vos décisions ont un impact sur le destin d’Alice et changent drastiquement sa réalité, lui permettant d’explorer des destinées alternatives en modifiant son passé.

Le jeu sortira le 17 juin sur Nintendo Switch.

La vie d’Alice est sans surprises. Un couple stable, un travail de bureau sans histoires, un bel appartement dans le centre de Bordeaux. Un jour comme un autre, Ulysse, son ex, refait irruption dans sa vie via un disque vinyle qu’elle reçoit par la poste. Curieuse, Alice le passe sur la platine, et elle est projetée dans son propre passé. Lorsqu’elle revient dans le présent, sa réalité a changé.

Déterminée à remettre sa vie sur les rails, Alice fait ses bagages et s’engage dans un jeu de piste à travers l’Europe, à la recherche d’Ulysse et des origines du disque, mais surtout à la recherche d’elle-même, explorant de nouvelles réalités parallèles à chaque fois qu’elle pose l’aiguille du phonographe sur le sillon.

Une aventure sur mesure — À chaque nouvelle partie, découvrez un roman illustré par des centaines d’images créées spécialement pour le jeu.

Chacune de vos décisions a un impact — Chaque choix que vous faites modifie légèrement la personnalité de la protagoniste principale, Alice.

Une invitation au voyage — Durant votre périple à travers l’Europe, rencontrez des personnages hauts en couleur et résolvez le mystère, le tout illustré dans un splendide style graphique inspiré de la bande-dessinée.

Une bande-son immersive et orchestrale — La musique change et s’adapte en fonction de vos choix et de l’ambiance de chaque scène.

Une grande rejouabilité — Choisissez le destin d’Alice et découvrez les conséquences de vos choix au travers des multiples embranchements et dénouements de l’histoire.

Keen – One Girl Army sortira sur Nintendo Switch le 25 juin prochain sur Nintendo Switch 25 juin pour 15,99 € / 15,99 $ et sera traduit en anglais, portugais brésilien, chinois simplifié et japonais.

Hoa annoncé sur Nintendo Switch pour 2020.

Super Holobunnies: Pause Café sortira le 6 juin sur l’eShop pour $4.99.

Lords of Exile est annoncé sur Nintendo Switch.

Skeletal Avenger est annoncé sur Nintendo Switch.

Poopdie – Chapter One est annoncé sur Nintendo Switch.

Signal Studios a annoncé trois jeux sur Nintendo Switch. Les jeux primés Toy Soldiers HD et Toy Soldiers : Cold War HD arrivent tous deux au printemps et à l’été 2020 respectivement, qui seront suivis par le tout nouveau Toy Soldiers 2 : Finest Hour.

Compile Heart dévoile de nouvelles images de son donjon/RPG Mary Skelter Final qui arrive le 27 août prochain sur la Nintendo Switch japonaise.