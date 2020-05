Jump King, le jeu de plateforme vertical infernal, bondira le 9 juin sur Switch, PlayStation 4 et Xbox One

Escaladez une tour colossale avec grâce dans ce jeu d’aventure original où tout repose sur votre maîtrise du saut

Londres, Royaume-Uni, 27 mai 2020 – UKIYO Publishing et le développeur indépendant Nexile sont heureux d’annoncer que Jump King, leur jeu de plateforme délirant et acclamé par la critique, sortira le 9 juin sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Jump King est une aventure bondissante impitoyable qui invite les joueurs à escalader une tour colossale dans l’espoir de sauver la légendaire princesse « chaude comme la braise » qui leur est promise au sommet. Pour y arriver, il leur suffira de se mettre en position, de se préparer, de viser et de laisser la gravité pourrir leur saut. Seuls les véritables maîtres bondisseurs réussiront à atterrir sans encombre, tandis que les autres feront une chute vertigineuse jusqu’à leur point de départ.

Votre progression sera évidemment sauvegardée… pour le meilleur comme pour le pire. Certains sauts risquent de devenir votre pire cauchemar à mesure que vous les louperez encore et encore. Heureusement que vous pourrez toujours essayer d’autres chemins ou d’autres approches, car Jump King ne propose pas qu’une seule route jusqu’au sommet. Le jeu surfe sur la nostalgie avec des graphismes en pixel art, des personnages hauts en couleur et des autochtones évocateurs.

Ne vous y trompez pas, Jump King est un jeu d’une difficulté incroyable, accessible pour quiconque a soif de défis grâce à des mécaniques simples et exigeantes, mais suffisamment sadique pour faire pleurer les joueurs les plus aguerris. Tout n’est qu’une question de persévérance ! Aurez-vous l’étoffe d’un roi du saut ?

« C’est génial de pouvoir partager Jump King avec les joueurs sur consoles, a déclaré Felix Wahlström de Nexile. Concevoir un jeu uniquement axé sur la gestion des sauts fut extrêmement amusant. Je suis heureux que nous ayons pu rester fidèle à notre vision des choses. Nous avons réussi à distiller cette fonctionnalité dans sa forme la plus pure, créant un défi inoubliable ! Jump King propose une structure moderne et revisite une mécanique considérée comme acquise, pour offrir un jeu à la fois classique et palpitant. Nous sommes persuadés que les joueurs sur consoles l’aimeront autant qu’ils le haïront, tout comme nous. »

« Jump King continue de donner des cheveux blancs à nos équipes d’UKIYO Publishing, causant des moments aussi drôles qu’irritants lors de nos sessions de jeu, a déclaré Paul Hann d’UKIYO Publishing. Je n’ai toujours pas réussi à atteindre le sommet de ce château démoniaque, mais au moins maintenant je peux persévérer confortablement assis dans mon canapé. »

À propos de Nexile

Nexile est un studio de développement composé de quatre personnes, installé en Suède. Réunissant les anciens camarades de classe, Erik Säll, Felix Wahlström, Eric Osana et Theo Unland Karlsson, Nexile sort son premier jeu sur PC en 2019, Jump King, une aventure bondissante immédiatement acclamée par la critique et désormais prévue sur consoles courant 2020.

À propos d’UKIYO Publishing

Chez UKIYO Publishing, notre mission est d’apporter notre aide aux développeurs indépendants qui désirent exploiter tout le potentiel de leurs jeux. Installée à Londres, au Royaume-Uni, et forte de plus d’une décennie de présence dans l’industrie vidéoludique, notre équipe a fait ses preuves de nombreuses fois dans l’édition de jeux et dans le soutien aux développeurs, que ce soit avec leurs projets ou pour subvenir à leurs besoins. Pour de plus amples détails sur UKIYO, consultez le site officiel : ukiyo-publishing.com