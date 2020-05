Knight Squad sortira la semaine prochaine sur Nintendo Switch

Knight Squad est un jeu d’arène extrêmement chaotique pour 1 à 8 joueurs. Combattez vos amis et futurs ennemis dans un des modes de jeux incroyablements amusant, allant de Last Man Standing au Soccer médiéval. Tout ça en utilisant uniquement des armes du moyen âge… et des fusils laser… et des mitraillettes.

Le jeu arrive le 5 juin sur l’eShop pour $14.99 et tous les DLC inclus. Les pré-commandes se font en direct sur l’eShop avec une légère réduction, ce qui ramène le jeu à 13,49 $.

Caractéristiques

Un jeu de party remplis d’action pour 1 à 8 joueurs

Un paquet de niveaux sont disponible pour chaque modes de jeu. Vous n’avez pas assez de joueur pour remplir la partie? Pas de problème. Des bots prendront la place des joueurs manquants. Sélectionnez leur difficulté dépendemment du défi que vous désirez recontrer et vous êtes prêt à jouer!

Multijoueur en ligne

Jouez contre d’autres joueurs de par le monde pour comparez vos capacités!

Un paquet de mode de jeux

Capture du drapeau en équipe, Last Man Standing, Capture du Graal, Soccer, et plus!

Trouvez des nouvelles armes et pouvoirs spéciaux sur le champ de bataille

Empoignez votre arme de choix : épée, arc et flèches, arbalète, bombes, fusil laser et plus!

Défis

Faites vous un chemin jusqu’au sommet du leaderboard en complétant les défis diaboliques!