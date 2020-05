Atomicrops est désormais disponible sur Nintendo Switch !

Cultivez, mariez-vous et combattez dans ce roguelike qui vous propulse à la tête d’une ferme et qui arrive sur consoles pour la première fois !STOCKHOLM — 28 mai 2020 — Raw Fury et les développeurs indépendants Bird Bath Games viennent officiellement de lancer Atomicrops sur Nintendo Switch, PlayStation®4, Xbox One et PC via Epic Games Store. Le jeu est disponible au prix de 14.99€.

Dans ce roguelike bourré d’action, vous allez cultiver les terres de la dernière ferme d’un monde post-apocalyptique tout en la défendant contre les parasites mutants et les bandits qui veulent votre récolte !

Atomicrops est arrivé en accès anticipé sur PC en 2019. Depuis, le jeu à beaucoup changé grâce aux mises à jour et aux améliorations mises en place, pour certaines, à partir des commentaires de la communauté. Parmi les ajouts notoires, il y a notamment de nouveaux personnages, ennemis, cultures, animaux, objets et bien plus encore. Toutes ces mises à jour sont disponibles sur consoles et PC dès aujourd’hui dans le cadre du lancement officiel d’Atomicrops.

Fonctionnalités :