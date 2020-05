FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES REMASTERED EDITION rassemblera les porteurs de cristaux en août

Une nouvelle fonctionnalité de mime captivante est annoncée

PARIS, le 28 mai 2020 – Square Enix Ltd. a annoncé aujourd’hui que FINAL FANTASY®CRYSTAL CHRONICLES® Remastered Edition, la version modernisée très attendue du RPG orienté action adoré des fans, sera disponible le 27 août 2020 sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, ainsi que sur les appareils mobiles iOS et Android*, et permettra aux aventuriers de faire équipe grâce à la prise en charge multiplateforme.

Pour découvrir la nouvelle bande-annonce de FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition, rendez-vous ici :

En plus des graphismes et un son remastérisés, FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition propose diverses améliorations offrant aux joueurs une expérience de jeu plus envoûtante que jamais. Les joueurs profiteront de doublages, de parties multijoueur et multiplateforme en ligne**, de nouveaux objets, et de nouveaux donjons et boss trépidants. Ils pourront ainsi explorer un monde superbe, créer de nouveaux souvenirs, faire appel à leur force et à la magie en tissant des liens avec des personnages fantastiques et faire équipe avec leurs amis pour affronter de redoutables ennemis dans des combats ludiques mêlant mécaniques d’action et de RPG.

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition propose également une fonctionnalité de mime inédite qui permettra aux joueurs de prendre l’apparence des différents personnages rencontrés au long de leur aventure. En collectionnant des timbres, en fréquentant des tanières de mog ou encore en terminant des donjons difficiles, les joueurs obtiendront des cristaux spéciaux grâce auxquels ils pourront prendre l’apparence de leurs personnages préférés de FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES et continuer leur aventure avec panache.

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition sera disponible le 27 août 2020* sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, ainsi que sur l’App Store® et Google Play™ Store.

* La date de sortie sur iOS et Android est sujette à modification.

**Un abonnement PlayStation®Plus actif est requis pour jouer en ligne pour les utilisateurs PlayStation®4, et un compte Nintendo Switch™ Online actif est requis pour jouer en ligne pour les utilisateurs Nintendo Switch™.