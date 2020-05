Une nouvelle vidéo pour Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Captain Tsubasa : Rise of New Champions

Je vous propose de découvrir une pub TV nippone de CAPTAIN TSUBASA : RISE OF NEW CHAMPIONS. Ce nouveau jeu de football arcade permettra aux joueurs d’incarner leurs personnages préférés de la franchise emblématique à partir du 28 août 2020.

Des arrêts à couper le souffle aux tirs défiant la gravité, les fans pourront exSpérimenter toute la gamme de mouvements qui a fait le succès mondial du manga et de l’anime. CAPTAIN TSUBASA : RISE OF NEW CHAMPIONS sera disponible dans les Éditions Standard, Deluxe, Collector, Champions et Legends avec une offre d’achat anticipée. Le jeu sera disponible en précommande à partir du 26 mai et jusqu’au 28 septembre en ligne et chez les détaillants participants uniquement.

Découvrez le dernier trailer révélant les premières images de quatre équipes nationales emblématiques : la France, l’Uruguay, l’Angleterre, les Pays-Bas et l’Italie.

Edition Deluxe : Edition Standard + Season Pass

: Edition Standard + Season Pass Edition Collector : Edition Deluxe + Figurine Exclusive Tsubasa Ozora Equipe Japonaise JR + Illustration exclusive + Cartes de collection + Steelbook + Badges Brodés

Edition Champions* : Edition Collector + un maillot personnalisé

Edition Légende* : Edition Champions + un baby-foot Tsubasa haut-de-gamme fabriqué par René Pierre

René Pierre, célèbre fabricant français de tables de billard et de baby-foot, puise son inspiration autant chez les designers de meubles que dans la pop-culture. Tous leurs produits allient qualité et design. Un nombre très limité d’Editions Légende sera disponible, chacune étant soigneusement fabriquée et numérotée, ce qui en fait un objet unique.

*Les Éditions Champions et Legends seront exclusives à la boutique en ligne Bandai Namco Entertainment.