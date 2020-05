Le jeu d’aventure Adam’s Venture: Origins est maintenant disponible sur Nintendo Switch

Plongez-vous dans l’âge d’or des explorations d’aventuriers aux côtés d’Adam et Evelyn

Rotterdam, Pays-Bas – 29 mai 2020 — Adam’s Venture: Origins est aujourd’hui disponible en version numérique sur Nintendo Switch. Le lancement de la version physique est repoussé à une date ultérieure en raison de la crise actuelle du COVID-19. Ce jeu d’aventure est précédemment sorti sur PlayStation 4®, Xbox One et Steam®. Au cours de leur périple, les joueurs parcourront le globe en résolvant une série de mystères et d’énigmes.

Une aventure pour toute la famille

L’aventure commence en 1925, quand le héros Adam et sa fidèle acolyte Evelyn découvrent un étrange objet sur lequel sont inscrits de mystérieux symboles. Ce qui avait commencé comme une fouille de routine est maintenant devenu une course visant à découvrir le secret du jardin d’Éden. L’esprit d’aventure d’Adam et Evelyn les conduit dans un voyage dont le but est de trouver l’emplacement des quatre rivières mentionnées dans la Genèse. Tout en grimpant et en se balançant à travers des décors aventureux, les joueurs doivent contrer les sombres plans de la malfaisante corporation Clairvaux. Résoudre des énigmes et des défis les rapprochera du dénouement des mystères de ce scénario d’aventure qui plaira à toute la famille.

À propos d’Adam’s Venture: Origins

Partez à l’aventure dans Adam’s Venture: Origins. Dans ce jeu se déroulant au beau milieu des années 1920, vous incarnez l’explorateur Adam Venture, qui se lance à la recherche du secret du jardin d’Éden. Épaulé par votre compagne Evelyn, vous devrez explorer des ruines antiques et résoudre d’ingénieuses énigmes pour retrouver des endroits mystérieux. À mesure que vous découvrirez des lieux extraordinaires, vous devrez faire face à la malfaisante compagnie Clairvaux, dont l’appétit vorace pour les artéfacts pourrait semer le chaos à travers le monde.

Caractéristiques