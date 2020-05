Top des ventes eShop de la semaine au Japon (Nintendo Switch et 3DS)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 21 au 27 mai 2020).

Belle entrée pour Minecraft Dungeons qui prend le top 3, sans son édition Hero (qui elle arrive sixième). Xenoblade Chronicles: Definitive Edition est lui quatrième rien qu’avec les précommandes, tout comme Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics qui entre discrètement dans le top 20 en préco. Toujours logiquement vu la baisse de prix, NBA 2K20 termine premier de ce classement, devant Animal Crossing: New Horizons toujours en très grande forme.

Nintendo eShop – Nintendo Switch

01./03. – NBA 2K20 (Take-Two) [06.9.2019] (était en promotion à – 95%)

02./02. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

03./New. – Minecraft Dungeons (Mojang / Microsoft Japan) [26.5.2020]

04./07. – Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (Nintendo) [29.5.2020]

05./00. – Elemental Knights R (Winlight) [27.9.2018] (actuellement en promotion à – 96%)

06./New. – Minecraft Dungeons: Hero Edition (Mojang / Microsoft Japan) [26.5.2020]

07./06. – Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2017]

08./08. – Honkaku AI Tousai Ginsei Mahjong (Silverstar Japan) [05.7.2018] (était en promotion à – 74%)

09./00. – Celeste (Matt Makes Games) [10.5.2018] (Jeu en démo gratuite + en promotion à – 50%)

10./05. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

11./04. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]

12./09. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018]

13./10. – Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018]

14./03. – Invisigun Reloaded (Sombr Studio) [05.9.2019]

15./00. – Old Man’s Journey (Broken Rules) [22.2.2018] (actuellement en promotion à – 80%)

16./New. – Circuits (eastasiasoft) [21.5.2020] (launch discount: 20%)

17./12. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017]

18./11. – Gnosia (Petit Depotto) [30.4.2020]

19./New. – Concept Destruction (Shinyuden) [21.5.2020]

20./New. – Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020]

Nintendo eShop – Nintendo 3DS

01./01. – Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) [23.11.2016]

02./02. – Bike Rider DX3: Time Rider (spicysoft) [17.12.2014] (actuellement en promotion à 100 Yen, au lieu de 600 Yen)

03./03. – Pokémon Crystal Version (Nintendo, Virtual Console) [26.1.2018]

04./05. – Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square-Enix) [24.8.2017]

05./04. – The Battle Cats POP! (Ponos) [31.5.2015]

06./07. – Ice Station Z (Wobbly Tooth) [05.4.2017] (était en promotion à 350 Yen, au lieu de 500 Yen)

07./08. – EarthBound (Nintendo, New Nintendo 3DS Virtual Console) [04.3.2016]

08./00. – Pokémon Yellow Version: Special Pikachu Edition (Nintendo, Virtual Console) [27.2.2016]

09./09. – Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line (Square-Enix) [10.8.2017]

10./00. – Minecraft: New Nintendo 3DS Edition (Microsoft Japan) [14.9.2017]