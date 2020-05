Xenoblade Chronicles: Definitive Edition disponible sur Nintendo Switch

Un monde ouvert gigantesque et une aventure épique bénéficiant d’une refonte graphique, d’une musique remastérisée et d’un nouvel épilogue

29 mai 2020 – Dès maintenant, les joueurs peuvent enfin rejoindre Shulk dans son combat héroïque pour sauver son monde et découvrir les secrets de la puissante épée Monado dans Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sur Nintendo Switch. Les aventuriers se lanceront dans une épopée captivante au cœur d’un monde ouvert immense, coloré et foisonnant de monstres. Le titre propose en outre des combats en temps réel éminemment stratégiques, un scénario riche et des personnages mémorables.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition est le premier épisode Nintendo Switch d’une série de RPG encensée par la critique. Il intègre une foule de mises à jour, d’ajouts et d’optimisations, dont un nouvel épilogue, Un avenir commun, qui se déroule un an après les événements du jeu principal. Disponible dès le début du jeu, ce chapitre inédit est accessible à tout moment.

Ne manquez pas la nouvelle bande-annonce de lancement “Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Maintenant disponible” (Nintendo Switch) pour avoir un aperçu de tout ce que propose la Definitive Edition de Xenoblade Chronicles.

Les joueurs pourront explorer le vaste monde de Bionis et Mékonis en profitant de paysages graphiquement améliorés, d’une nouvelle modélisation des personnages, de musiques remastérisées, de nouveaux combats en « Time Attack », de modes « Casual » et « Expert » inédits, d’un mode dans lequel ils pourront revoir les cinématiques déverrouillées, et de menus de jeu optimisés pour une navigation plus intuitive. Les environnements gigantesques du jeu regorgent de secrets à découvrir, de personnages passionnants à rencontrer et de quêtes captivantes à accomplir, tout cela pour une aventure inoubliable.

Rejoignez Shulk dans son combat pour changer le futur avec Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, disponible dès à présent. Adapté pour la première fois sur Nintendo Switch, le vaste monde de Bionis bénéficie d’une refonte graphique, de musiques remastérisées, de menus optimisés et d’un chapitre inédit.