Comparaison graphiques aussi pour BioShock: The Collection sur Nintendo Switch

Après Xcom-2 et Borderlands, c’est au tour de BioShock: The Collection sur Nintendo Switch de passer à la moulinette des comparaisons graphiques.

Découvrez les mondes inoubliables et les histoires exceptionnelles de BioShock, la franchise au succès phénoménal, dans BioShock: The Collection. Explorez les villes de Rapture et Columbia dans BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite: The Complete Edition, qui incluent l’ensemble du contenu additionnel solo. Luttez pour votre survie et surpassez vos ennemis, que ce soit dans les fonds sous-marins ou au-dessus des nuages.

Inclut :

BioShock Remastered : Explorez la ville sous-marine de Rapture, un refuge des têtes pensantes de la société qui s’est transformé en un cauchemar dystopique par le seul fait d’un homme et de son orgueil démesuré.

BioShock 2 Remastered : Découvrez Rapture à travers les yeux du sujet Delta, un Protecteur prototype effrayant qui s’est lancé dans une mission risquée pour sauver sa Petite Sœur qui a disparu.

BioShock Infinite : Criblé de dettes, le détective privé Booker DeWitt doit réaliser une mission impossible : se rendre à Columbia, une ville volante au-dessus des nuages, et libérer une femme mystérieuse prénommée Elizabeth.

Comparaison BioShock Remastered versus les versions Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4, et PC!

Comprend également :

Musée des Concepts abandonnés – Découvrez les origines de BioShock en visitant ce musée virtuel présentant notamment les premiers croquis conceptuels du jeu.

Salles de défi – Testez votre aptitude au combat ou à la résolution d’énigmes grâce à une série d’épreuves originales.

Imagining BioShock – Débloquez des commentaires vidéo du directeur créatif Ken Levine et de l’animateur principal Shawn Robertson.

Comparaison BioShock 2 Remastered sur Nintendo Switch vs. Xbox 360:

Comparaison BioShock 2 Remastered sur Nintendo Switch vs. PlayStation 4:

Inclut également :