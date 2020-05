Just For Games semble préparer la sortie de jeux en boite à codes sur Nintendo Switch

Il y a eu beaucoup de sorties de “code in box” sur Nintendo Switch depuis environ un an, surtout en Europe, de plus en plus.

Ces sorties ont généralement lieu après que la première vague d’une sortie physique normale se soit écoulée. Plutôt que de cracher l’argent pour l’impression d’un nouveau lot de cartes de jeu, les développeurs et les éditeurs se tournent vers l’alternative moins chère du “code in box”. Il semble maintenant que l’éditeur Just For Games pourrait sortie une autre série de ces “code in box”. Selon le site e-commerce Culture.Leclerc, l’éditeur a récupéré un certain nombre de jeux pour les sortir dans ce format hybride entre le physique et le démat’.

Les jeux Just For Games dont la sortie est prévue pour la fin du mois sont les suivants: