Dracaufeu et Éthernatos font leur entrée en tant que Pokémon-VMAX dans la nouvelle extension Épée et Bouclier – Ténèbres Embrasées du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon

Le 29 mai 2020 – The Pokémon Company International a dévoilé la nouvelle extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon : Épée et Bouclier – Ténèbres Embrasées, disponible dans le monde entier le 14 août 2020.

L’extension Épée et Bouclier – Ténèbres Embrasées comprend de superbes cartes à collectionner dont Dracaufeu-VMAX, le Pokémon préféré des fans, qui prend sa forme Gigamax dans le JCC Pokémon, comme vous avez pu le voir dans les jeux vidéo Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. De plus, les Dresseurs retrouveront plus de Pokémon de la région de Galar en tant que Pokémon-VMAX dont Scolocendre-VMAX et Angoliath-VMAX sous leur forme Gigamax, et le Pokémon légendaire Éthernatos-VMAX sous sa forme Infinimax unique.

L’extension complète comprend :

7 Pokémon-VMAX

14 puissants Pokémon-V, plus 9 cartes Pokémon-V entièrement illustrées

17 cartes Dresseur et 4 cartes Supporter entièrement illustrées

3 nouvelles cartes Énergie spéciale

Dès le 1er août, les fans souhaitant jouer avec les cartes de l’extension avant sa sortie officielle pourront récupérer le Boîtier Stratégies et Combats d’Épée et Bouclier – Ténèbres Embrasées dans les magasins participants. Chaque boîtier contient quatre boosters d’Épée et Bouclier – Ténèbres Embrasées, un booster Évolution de 23 cartes qui comprend des cartes clés de l’extension actuelle et d’extensions précédentes, dont une des quatre cartes promo à illustration alternative, et une page d’astuces pour bâtir un deck.