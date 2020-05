Le jeu Finding Teddy 2 en éditions physiques sur Nintendo Switch et Wii U !

Finding Teddy 2, une véritable aventure musicale remplie de monstre en tout genre !

Finding Teddy 2 est le nouveau jeu d’action / aventure dystopique en 2D avec une touche rétro en pixel art. Dans cette aventure au scrolling latéral, il faudra améliorer votre équipement pour combattre les forces maléfiques. Votre mission sera terminée lorsque vous aurez trouvé la sortie de ce cauchemar.

La version physique de Finding Teddy 2 sort aujourd’hui, le 29 mai 2020, en édition limitée et numérotée sur Nintendo Switch et Wii U.

Ce jeu sera l’un des deux derniers jeux Wii U à être édité physiquement, ce qui en fera une sublime pièce de collection !

La version Nintendo Switch est disponible avec 3 covers différentes : 3000 exemplaires pour la cover de Just For Games, 1500 exemplaires pour la cover de VGNY Soft et 1500 exemplaires pour la cover de PixelHeart Japan. La version Wii U est publiée à 3000 exemplaires.

PixelHeart est une société d’édition et de distribution de jeux vidéo, qui fait partie du groupe Free Agent et qui dépasse la barre des 10 millions d’euros de chiffre d’affaires pour l’année 2019.

À ce jour, leur plateforme www.PixelHeart.eu a publié et distribué plus de cinquante jeux vidéo sur toutes les consoles. Elle a accumulé près de 50 000 ventes, pour la plupart internationales.

Spécialisée dans la distribution de jeux vidéo indépendants, PixelHeart est impliquée dans la production de “Next Gen” sur Nintendo Switch et Steam depuis 2019, avec un penchant pour les productions aux influences rétro. Elle remet au goût du jour des jeux vintages développés et adaptés pour des consoles comme la Dreamcast, la Neo Geo ou l’emblématique Megadrive. L’offre sera bientôt étendue à la PS4, à la Xbox One et aux futures générations de consoles.