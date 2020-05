Nouvelles comparaisons graphiques pour Borderlands Legendary Collection sur Nintendo Switch, Ps Vita et PS4

Disponible depuis vendredi, je vous propose le plein de vidéos comparatives des différentes versions des opus de la série.

Borderlands : The Legendary Collection : Le titre comprend Borderlands, Borderlands 2 et Borderlands The Pre-Sequel !, ainsi que tous les DLC associés. Sur la cartouche, de 8 Go, les joueurs trouveront le premier opus, accompagné d’un téléchargement de 6,6 Go. Pour les deux autres titres, c’est un second téléchargement, de 35 Go qui attendra les joueurs, nécessitant évidemment une carte SD, la console ne disposant que de 32 Go de mémoire interne.

Trois fois plus de chaos, trois fois plus de butin et trois fois plus d’action avec Borderlands Legendary Collection ! Tuez des bandits et des monstres, récupérez des armes toujours plus puissantes, et au passage, tentez de sauver l’univers dans Borderlands: Game of the Year Edition, Borderlands 2 et Borderlands: The Pre-Sequel, ainsi que dans du contenu additionnel pour chacun d’eux, ajoutant des centaines d’heures de jeu à un prix incroyable.*