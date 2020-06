Top UK: le très bon départ de Xenoblade Chronicles sur Nintendo Switch

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition débute à la première place du classement britannique des jeux en boîte.

Le remake du RPG sur Wii s’est vendu deux fois plus que l’original en août 2011. Ses ventes sont légèrement inférieures à celles du lancement du jeu Xenoblade Chronicles 2 de 2017, qui est arrivé sur Switch pendant la période des ventes de Noël. Ces données ne comptent que les ventes de jeux en boîte, et n’incluent pas les téléchargements de l’eShop Nintendo. Et comme tous les magasins “High Street” restent fermés au Royaume-Uni en raison du “verrouillage COVID-19”, les ventes sur l’eShop doivent être importantes.

Le nouveau numéro 1 signifie qu’Animal Crossing : New Horizons passe en n°2 après trois semaines consécutives au sommet. Le jeu Switch a chuté de 50 %.

L’autre nouveauté de la semaine était Borderlands : Legendary Collection, également sur Nintendo Switch. Le pack de jeux Borderlands atteint la 18e place, et s’est vendu à peine 100 unités de plus que BioShock : The Collection (22e), un autre titre de 2K qui est arrivé sur Nintendo Switch cette semaine.

XCOM 2 Collection, est également sortie sur Switch, mais il n’était disponible que via la boutique en ligne Nintendo et ne figure donc pas dans ce classement. Même constat pour Minecraft Dungeons.

Il y a un grand nombre de jeux exclusifs sur PS4 qui ont fait un bond dans les charts cette semaine en raison de la campagne promotionnelle Days of Play que Sony a lancé. Days Gone a fait un bond de 762% en termes de ventes et se trouve en 6ème position cette semaine, The Last of Us : Remastered a augmenté de 220% en termes de ventes et se trouve en 9ème position et PlayStation VR Worlds a augmenté de 145% et se trouve en 10ème position.

Les autres grandes exclusivités PS4 sont God of War (n°11), Marvel’s Spider-Man (n°14), Astro Bot Rescue Mission (n°20), Everybody’s Golf VR (n°21), Death Stranding (n°26), Horizon Zero Dawn : Complete Edition (n°27) et Uncharted 4 (n°32).