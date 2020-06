Six nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch aujourd’hui

A peine annoncé par Konami, le jeu Skelattack est sorti aujourd’hui sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch pour 19.99€.

Ce n’est pas si mal d’être mort quand on vit dans l’Underworld, un vaste monde magique peuplé d’habitants excentriques de l’au-delà. Dans l’Underworld, on peut aussi se rendre à Aftervale. Aftervale est un lieu où les morts passent l’éternité et acceptent leur vie passée par le biais de la Remembrance.

Pour notre héros Skully, le jour de la Remembrance est interrompu par une invasion humaine. Au lieu de piller les trésors de l’Underworld, ils enlèvent Elzedon, le doyen d’Aftervale. Ils s’en prennent ensuite à la Blue Flame, la magie qui anime les esprits des morts. Sans la Blue Flame, il n’y a plus d’Aftervale ou de vie après la mort.

Sautez, tranchez et volez à travers l’Underworld avec Imber, votre fidèle amie chauve-souris ! C’est à vous de repousser l’invasion, de sauver le doyen, de protéger la Blue Flame et de faire face à la vie passée de Skully !

Rokaplay annonce que son titre The Forgotten Land sortira sur Nintendo Switch le 25 juin et en précommande jusqu’au 24 juin à un prix de 9.99€ au lieu de 14.99€. Une version boite semble aussi prévu, mais en mode “code in a box”.

Bridge Strike arrivera sur Nintendo Switch le 5 juin, ce jeudi, pour $7.

Ces vallées sont restées vertes et tranquilles pendant de nombreuses années, mais une menace arrive. Prenez-la par surprise, soyez furtif et frappez fort !

Le gameplay, la bande son chiptune et les graphismes pixels ont été créés avec une douce nostalgie pour les jeux d’arcade classiques. Mais l’action ne ressemble pas aux SHMUP chaotiques traditionnels. Dans Bridge Strike, vous devez faire preuve de réflexion. Utilisez au mieux la technologie installée dans votre avion pour détruire vos adversaires tout en restant hors de leurs radars. Ce n’est pas mission facile lorsque vous faites face à différentes armes ennemies, des conditions météorologiques parfois difficiles et les canyons étroits dans lesquels vous devez rester caché.

Soyez à la hauteur de l’enjeu pour obtenir de plus en plus de points et débloquer de nouveaux véhicules : hélicoptère, bateau et aéroglisseur !

YesterMorrow est annoncé sur Nintendo Switch.

圣女战旗 Banner of the Maid arrive lui aussi sur Nintendo Switch.

Le prochain jeu de la série Arcade Archives de Hamster sera le classique “Naughty Boy” de Jaleco de 1982. Disponible à partir du 4 juin 2020, vous pouvez acheter ce jeu d’arcade à défilement vertical dans la boutique Nintendo eShop au prix de 7,99 $US.