La compilation Kingdom Majestic sera disponible dès le 09 juillet en Europe !

Préparez-vous à défendre votre royaume et votre couronne !

Paris, 04 juin 2020 – La compilation Kingdom Majestic – issue de la franchise Kingdom – arrivera finalement dès le 09 juillet 2020 en Europe, sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Pour rappel, cette dernière réunira les titres « Kingdom New Lands » – sorti en 2016 – et « Kingdom Two Crowns » – sorti en 2018 -, ainsi que le contenu déjà publié précédemment. La nouvelle mise à jour Dead Lands, crossover avec le jeu Bloodstained, sera également incluse dans cette compilation, pour toujours plus de territoires à conquérir et de créatures à affronter !

Lors de leurs sorties digitales, ces deux jeux acclamés par la critique avaient rencontré un vif succès auprès des joueurs. Le gameplay de la licence, basé sur l’utilisation de trois boutons seulement, son univers, ses graphismes Pixel Art, ainsi que sa musique avaient laissé aux joueurs un souvenir impérissable… Mais également quelques sueurs froides, lorsque la nuit tombe et que les créatures de l’obscurité font leur apparition pour tenter de dérober votre couronne !

A propos de Kingdom :

Vous êtes un monarque et votre but est de prospérer et d’agrandir votre royaume, tout en protégeant vos équipements, vos ouvriers et surtout votre couronne !

Durant chaque journée, vous pourrez parcourir les environnements – de droite à gauche – pour recruter vos troupes, commander des constructions ou encore récupérer votre or. Durant chaque nuit, vous ferez face à des hordes d’ennemis – les Greedlings –, qui apparaîtront de chaque côté de la carte et tenteront de détruire vos murs et de vous voler votre couronne.

Le gameplay de Kingdom est centré principalement sur la gestion de l’argent, nécessaire pour tout type d’action que le joueur souhaitera mettre en place. Par exemple : recruter de nouvelles personnes, pouvoir les équiper, construire et améliorer les structures ou encore déverrouiller de nouveaux niveaux.

A sa sortie, ce pack sera proposé en deux éditions : Standard et Limitée.

L’Édition Limitée, disponible en Europe, comprendra :

La compilation des différents jeux

Un lenticulaire 3D

Un fourreau

Des artworks, représentant une map du jeu sous forme de frise

L’OST digitale du jeu

Une couverture réversible

Et découvrez dès aujourd’hui le visuel de cette couverture réversible :

L’édition Standard quant à elle, sera disponible aux États-Unis – 14 juillet 2020 – et comprendra le jeu complet ainsi que cette même couverture réversible.