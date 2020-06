Tower of Time à la fin du mois sur Nintendo Switch

Un RPG d’un genre nouveau vous attend. Un dungeon-crawler avec un système de combat en temps réel, où vous pouvez arrêter ou ralentir le temps. La tactique est un élément essentiel à votre survie. Entrez dans la mystérieuse Tour du Temps, et vivez des aventures incroyables.

Disponible sur Pc depuis le 12 avril 2018, Tower of Time arrivera sur Nintendo Switch le 25 juin prochain, il arrivera aussi sur Ps4 et le lendemain sur Xbox One.

À propos de ce jeu (steam):





Tower of Time est une aventure incroyable qui contient plus de 50 heures de jeu, des niveaux où chaque élément du décor est soigneusement réfléchi, et une histoire riche racontée à travers des cinématiques. Pour amener le gameplay des RPG classiques au niveau supérieur, Tower of Time dispose d’un développement de personnage très flexible, de plusieurs centaines d’objets à ramasser, d’un système de combat en temps réel, tactique et complexe, le Arrow-Time.

Le système de combat de Tower of Time est original, et très différent de ce que l’on peut voir dans d’autres jeux. Chaque combat est construit comme un puzzle tactique. Si vous appréciez ce type de jeux, vous devrez choisir une difficulté qui représentera un réel défi pour vous. Vous pourrez changer la difficulté à fur et à mesure que vous progresserez. Pour mieux comprendre ce que nous proposons, n’hésitez pas à lire nos forums et à regarder des vidéos YouTube qui présentent le système combat.

Une histoire palpitante aux proportion épiques

Immergez vous dans un monde où la technologie rencontre la magie, avec de désastreuses conséquences. Réunissez un groupe de champions divers et variés et menez les à travers la tour. Des centaines de livres et des morceaux d’information dispersés vous révèleront lentement l’histoire d’Artara tandis que votre groupe d’aventuriers s’approchent de leur destin.

Un système de combat en temps réel profond et tactique avec pause et ralenti

Prenez un contrôle stratégique absolu à chaque bataille avec le système de combat Arrow-Time. Ralentissez considérablement l’action ou mettez-là en pause. Planifiez et positionnez votre groupe là où vous en avez besoin jusqu’à l’effet idéal. Utilisez le Arrow-Time pour réagir aux nouvelles menaces, déployez de nouveaux sorts dévastateurs et des attaques destructrices pour contrer celles des ennemis. Aucune rencontre n’est la même qu’une autre. Aux niveaux de difficulté les plus élevés, voyez chaque bataille comme un puzzle tactique.