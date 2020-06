Tour d’actualité Nintendo Switch: 7 jeux annoncés, DLC, dates, etc.

Les annonces du jour hors Indie Live Expo.

Evan’s Remains arrive sur l’eShop de la Nintendo Switch pour le 11 juin à un prix de 6.19€.

Fell Seal: Arbiter’s Mark aura droit à un DLC, “Missions and Monsters”, le 23 juin prochain pour $12.99.

Kigen Ningyou Kan -Doll Night- sortira cet été sur Nintendo Switch, iOS, et smartphones Android.

Rotund Rebound sortira en janvier 2021 sur Nintendo Switch.

Death Come True est enfin daté pour le 25 juin partout dans le monde.

Remnants of Naezith sortira d’ici peu sur Nintendo Switch via l’eShop pour $9.99.

Ploid Saga sortira lui en juin, même si on a pas encore de date précise.

Cook, Serve, Delicious! 3?! est annoncé sur Nintendo Switch et sortira en fin d’année pour $19.99.

House Flipper, c’est l’occasion unique de devenir une “one-man crew” (équipe d’un seul homme) dans le domaine de la rénovation. Achète, répare et améliore des maisons dévastées. Donne-leur une seconde vie et revends-les en faisant des bénéfices! Le jeu arrive le 12 juin sur l’eShop Nintendo Switch pour $24.99.Une version physique est aussi prévue pour $34.99.

