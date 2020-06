L’indie Live Expo 2020, Retour rapide sur les annonces pour la Nintendo Switch

Malgré 150 jeux annoncés pour l’Indie Live Expo 2020, événement web du 6 juin de la même année ; on en a finalement peu parlé en France et ce n’est pas très étonnant, ici aussi nous n’en parlerons que peu car, bien qu’il y ait eu un beau package de titres annoncés : peu, trop peu, sont en français, pas beaucoup plus en anglais, et même un certain nombre, uniquement en chinois. Bien sûr ce genre d’infos est voué à évoluer, sur le marché de l’indé et surtout sur PC, on se retrouve souvent avec des packs de traduction gratuits. Sur Nintendo Switch, cela reste plus rare si ce n’est pas annoncé avant la sortie, peu de jeux ont eu la chance de se voir traduits post sortie sur la console (un peu comme Stardew Valley). Néanmoins, nous vous répertorions ici les titres glanés ici et là sur le web, prévus sur Nintendo Switch et retransmis par des confrères (gamekyo et p-nintendo).

Cogen Sword of Rewind de Gamedrops

Genre : Action, Aventure, Plates-formes

Effie de Inverge Studios

Genre : Plates-formes, aventure, puzzle

« Effie est un jeu d’action-aventure en 3D qui combine des éléments classiques du genre, tels que le combat, les plateformes et les puzzles, avec l’exploration d’un monde élargi.

Vivez une aventure fantastique unique, libérez les villes d’un mal puissant et sombre et revivez l’apparence des jeux vidéo de la vieille école! »

Chinese Parents du studio 墨鱼玩游戏

Genre : RPG, Simulation

« Dans cette simulation occasionnelle qui se déroule en Chine, vous entrez dans la peau d’un enfant moyen de la naissance à la fin de votre lycée. Étudiez dur, amusez-vous, faites-vous des amis et affrontez votre défi ultime, le «Gaokao». Quelle sera votre vie après ça? Et quand vous aurez un enfant, … »

Hakoniwa Explorer Plus de Suxaméthonium

Genre : Action, RPG, Humour

« Préparez-vous pour un jeu d’action voxel art offrant un niveau de liberté sans précédent! Toute une gamme de monstres mignons attend pour vous frapper, donner des coups de pied, vous envelopper, sucer votre sang et vous manger. »

GameTomo nous présente Sumire

Genre : Narration à choix multiples

« Explorez à travers une variété d’environnements luxuriants et magnifiques rendus dans un style pictural.

Découvrez des objets de collection, des objets bonus, des tests d’habileté et d’autres défis – certains cachés, d’autres non.

Une série de quêtes, grandes et petites, données par de charmantes créatures forestières, des citadins excentriques et les besoins sincères de Sumire. Prenez-les ou refusez-les, mais méfiez-vous: à mesure que la journée avance, vous n’aurez peut-être plus jamais la même chance.

Un délai d’un jour. Le ciel passant de la promesse du matin au crépuscule doux, tous les choix sont terminés lorsque le ciel devient violet. »

COGEN : Sword of Rewind de Gamedrops Game studios

Genre : Action, Plates-formes

Nimbus Infinity aussi presenté par GameTomo

Genre : Action, Méchas

« C’est la veille de l’année 2100.

Depuis la fin de la dernière grande guerre, la moitié de l’humanité a migré vers l’espace et construit des colonies pour ouvrir un nouvel horizon, tandis que le gouvernement central du CFN a réussi à unir les factions belligérantes de la Terre sous sa commande de fer.

La technologie Battle Frame est tombée en désuétude, car les pilotes d’élite capables de créer des liens neuronaux avec les puissants mechas ont pratiquement disparu, cédant le champ de bataille à la force brute et à des nombres supérieurs.

Mais à la fin de 2099 et au début de 2100, un jeune homme voit une lumière brillante traverser le ciel et l’avenir de l’humanité est à nouveau en jeu. »

Reggie Games nous présenten Reggie, His Cousin, Two Scientists and Most Likely the End of the World

Genre : Plates-formes, Aventure

« Les choses deviennent bizarres au XVIe millénaire, d’où vient Reggie: Soudain, personne ne se souvient du XIIe siècle ! Que s’est-il passé là-bas? Y a-t-il jamais eu un douzième siècle? Personne ne sait…

Malgré le fait qu’elle ait eu lieu dans le temps, la perte du XIIe siècle a des conséquences dramatiques dans un avenir lointain: la science ne semble plus être développée, ce qui affecte par conséquent Reggie et ses amis. Leur aventure audacieuse commence quand ils voyagent dans le passé pour donner à un scientifique bien connu le petit coup de pouce dont il a besoin pour élaborer sa théorie de la gravité. Bien sûr, rien ne fonctionne comme prévu, donc cela ne constitue que le début de leur voyage!

“Reggie, son cousin, deux scientifiques et probablement la fin du monde” est une aventure sur le voyage dans le temps et ses conséquences. »

Haak de Blingame

Genre : Métroid-like, Post-apo

« HAAK est le jeu Metroidvania d’un thème rétro et apocalyptique. Style rétro, mouvements fluides et réglages d’armes uniques constituent la base d’une expérience rapide et agréable. Une grande variété d’énigmes conçues pour aider les joueurs à rechercher la vérité pendant le processus d’exploration. »

Immortal Life de 2P Games et YiFang Studio, déjà annoncé sur PC s’offre une annonce pour la Nintendo Switch et la PS4, prévu uniquement en chinois

Genre : RPG, Simulation

« Itinéraire indépendant des PNJ

Du maître de l’école aux gens ordinaires du marché, chaque personnage a son propre itinéraire indépendant. Leur horaire changera également au fil des saisons. Suivez-les tranquillement et vous saurez ce qu’ils font tous les jours.

Variation diurne

Changement saisonnier: à 12 heures tous les jours, changements de jour et de nuit, de toute façon, Xiu Xian ne peut pas dormir, il est préférable de profiter du paysage nocturne. Les quatre saisons tournent, le décor est différent. Il est divisé en vingt-quatre termes solaires chaque année, et chaque terme solaire dure un nombre correspondant de jours.

Retour au campus, vie riche en arts martiaux

Dormir et partager de la nourriture avec les autres étudiants, parler de la vie dans le dortoir des disciples; aider les sœurs confuses à faire leurs devoirs, aider les frères paresseux à apporter des repas; participer aux cours tôt le matin, se préparer à l’examen annuel.

Choisir d’être soi-même

Il y a beaucoup d’options dans le dialogue de l’intrigue, que ce soit pour être un gentil et juste guerrier, ou pour être un geek, c’est au joueur de décider. […] »

Devil Slayer : Raksasi de LunettesCatGames

Genre : Rogue Like, Souls-Like

« Devil Slayer – Raksasi est un jeu d’action descendant avec des donjons générés de manière procédurale, de profonds éléments roguelike et des combats intuitifs de type Dark Souls. C’est un jeu juste et stimulant, punchy, percutant, vous devez tous les maîtriser pour vous frayer un chemin hors de ce monde maudit. »