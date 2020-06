La nouvelle vague de promotions sur l’eShop de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo lance une vague de promotion sur l’eShop Nintendo Switch. Pour le moment, les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

99Vidas: Definitive Edition – $0.99 (prix de base $9.99)

Away: Journey to the Unexpected – $4.99 (prix de base $16.99)

Axiom Verge – $11.99 (prix de base $19.99)

Blossom Tales: The Sleeping King – $7.49 (prix de base $14.99)

Bomber Crew – $3.74 (prix de base $14.99)

Boreal Blade – $5.99 (prix de base $19.99)

City of Brass – $5.99 (prix de base $19.99)

Death Squared – $3.89 (prix de base $14.99)

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition – $34.99 (prix de base $49.99)

Double Cross – $4.99 (prix de base $19.99)

For The King – $12.49 (prix de base $24.99)

Gear.Club Unlimited 2 – $11.99 (prix de base $59.99)

Goat Simulator: The GOATY – $7.49 (prix de base $29.99)

Hover – $9.99 (prix de base $24.99)

Iconoclasts – $11.99 (prix de base $19.99)

Kotodama: The 7 Mysteries of Fujisawa – $0.99 (prix de base $29.99)

Lost in Harmony – $1.99 (prix de base $6.99)

Mechstermination Force – $8.99 (prix de base $11.99)

Monster Boy and the Cursed Kingdom – $17.99 (prix de base $39.99)

Moonlighter – $9.99 (prix de base $24.99)

Narcos: Rise of the Cartels – $14.99 (prix de base $29.99)

Nine Parchments – $5.99 (prix de base $19.99)

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas – $7.49 (prix de base $14.99)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $14.99 (prix de base $29.99)

PictoQuest – $5.99 (prix de base $9.99)

Power Rangers: Battle for the Grid – $11.99 (prix de base $19.99)

Resident Evil – $12.89 (prix de base $29.99)

Resident Evil 0 – $12.89 (prix de base $29.99)

Resident Evil 4 – $14.99 (prix de base $29.99)

Resident Evil 5 – $14.99 (prix de base $29.99)

Resident Evil 6 – $14.99 (prix de base $29.99)

Rise: Race the Future – $12.36 (prix de base $16.49)

Rogue Aces – $3.24 (prix de base $12.99)

Runbow – $2.99 (prix de base $14.99)

Runner3 – $1.39 (prix de base $19.99)

Serial Cleaner – $1.49 (prix de base $14.99)

Snake Pass – $5.99 (prix de base $19.99)

Space Dave – $0.99 (prix de base $4.99)

Splasher – $4.49 (prix de base $14.99)

Super Beat Sports – $10.49 (prix de base $14.99)

Super Chariot – $1.49 (prix de base $14.90)

Surgeon Simulator CPR – $6.49 (prix de base $12.99)

Syberia – $4.99 (prix de base $14.90)

Syberia 2 – $1.49 (prix de base $29.99)

Syberia 3 – $9.99 (prix de base $49.99)

The Bradwell Conspiracy – $9.99 (prix de base $19.99)

The Flame in the Flood: Complete Edition – $4.49 (prix de base $14.99)

The King’s Bird – $4.99 (prix de base $19.99)

The Next Penelope – $1.99 (prix de base $12.99)

The Swindle – $3.74 (prix de base $14.99)

The Way Remastered – $0.99 (prix de base $14.99)

Thumper – $4.99 (prix de base $19.99)

Transcripted – $1.49 (prix de base $7.99)

Trine 2: Complete Story – $5.09 (prix de base $16.99)

Trine 3: The Artifacts of Power – $5.99 (prix de base $19.99)

Trine Enchanted Edition – $4.49 (prix de base $14.99)

Trover Saves the Universe – $20.99 (prix de base $29.99)

Vasara Collection – $0.99 (prix de base $9.99)

Velocity 2X – $4.99 (prix de base $19.99)

Venture Kid – $1.49 (prix de base $10.00)

Yesterday Origins – $2.99 (prix de base $14.90)

Yono and the Celestial Elephants – $7.99 (prix de base $19.99)