L’Anime, La Figma et le Remaster: Le plein d’espoirs pour Shantae !

Shantae and the Pirate’s Curse

Shantae and the Seven Sirens

L’Anime, La Figma et le Remaster, ca pourrait être le titre d’un bon Western geek, il s’agit cependant du compte-rendu d’une récente interview accordée à Siliconera par le créateur du premier jeu de la licence Shantae, Matt Bozon. De quoi ravir les espérances des fans intemporels de la licence aux cinq opus à l’approche des vingt ans de la sortie du premier sur Game Boy Color (dans deux ans).

Si bien sûr nous pourrions entrer directement dans le vif du sujet, un petit bout de l’histoire de la licence est resorti de cette interview très instructive :

Matt Bozon : « Si les accords de vente au détail et de distribution avaient été conclus plus rapidement pour SNES, PSX ou PC, Shantae s’y serait lancé.»

En gros, on y apprend que le premier jeu Shantae n’a pas été développé spécifiquement pour la Game Boy Color, on apprend aussi un peu plus haut dans l’interview que Shantae aurait aux alentours des 25 ans et que donc, entre le début du développement, le temps de trouver un contrat avec une plateforme et la sortie, ce titre aura macéré pas moins de sept années.

Un temps qui ne compte donc pas dans l’age de la licence qui ne se comptabilise qu’à la sortie du premier jeu, en 2002 et quel jeu ! Forçant les regards à se tourner vers la possibilité d’un remaster, justifié par l’approche des 20ans de la demoiselle à moitié génie et c’est en se sens que la reporter a interrogé le concepteur :

Siliconera : « Avec la mode des remasters et des remakes, pourrions-nous voir une version remasterisée du jeu Shantae original (2002) ? » Matt Bozon : « Ça a été un sujet brûlant ces derniers temps ! Je serais carrément partant pour faire ça! Bien sûr, Nous sommes également très heureux de créer de nouveaux jeux. Nous devrons réfléchir longuement et sérieusement à ce que sera la prochaine aventure de Shantae, mais un remake n’est pas hors de portée! »

La réponse ne laisse pas planer de doutes quant aux motivations du monsieur, néanmoins, rien ne semble acté à l’heure actuelle. Pour rappel, le jeu avait déjà eu droit à sa « ressortie » sur la console virtuelle de la Nintendo 3DS. Néanmoins, gardons à l’esprit qu’avec un éditeur dans la balance, il ne suffit pas d’une ou deux personnes bien motivées, quand bien même l’anniversaire des 20 ans pourrait être un bel argument de promotion.

En tous les cas, si remaster il y avait, il pourrait tout à fait s’accompagner de produits dérivés plus qualitatifs que ceux déjà sortis, encore que ce qu’il y a déjà eu ses dernières années (dont le tout récent collector des premier et dernier opus de Shantae chez Limited Run Games) est de très belle facture et très respectueux de la fanbase.

Siliconera : « Nous avons vu des figurines Shantae de Funko et Volks. Avez-vous déjà songé à d’autres marchands? Pourrait-on voir une Shantae Nendoroid ou Shantae Figma? » Matt Bozon : « Oui, nous avons discuté avec plusieurs entreprises pour de nouveaux produits Shantae, et nous sommes de grands fans de Nendoroid et Figma! Je suis d’ailleurs entouré de figurines de ces marques! En plus de WayForward, Volks et Funko, Erin et moi concédons également Shantae à Limited Run, FanGamer, Udon, Level UP et à certains autres partenaires qui n’ont pas encore été annoncés. Nous ferons de notre mieux pour suivre! »

Le morceau intéressant, en plus de la confirmation de leur intérêt pour Nendoroid et Figma est cette concession de licence à d’autres marques connues qui n’ont pas été annoncées, qui pourraient certes être Figma et Nendoroid, mais aussi d’autres, peut-être Nintendo pour un usage de personnage jouable dans Smash bros (sujet aussi rapidement évoqué dans l’interview) ? Les fans sont en tous cas très actifs sur les réseaux à ce propos, bien que ça semble assez peu probable étant donnée la présence du personnage en tant qu’esprit (ce qui était d’ailleurs une agréable surprise pour Matt et Erin).

Un beau teasing bien plus « certain et ferme » que pour un quelconque remake, qui pourrait cependant largement accompagner la sortie de produits dérivés bien qu’il serait tout aussi cohérent que de tels produits accompagnent l’animé Shantae, lui aussi n’est qu’un doux rêve, mais pourrait bel et bien voir le jour :

Siliconera : « Que reste-t-il sur la bucket-list de Shantae ? » Bozon: « À ce stade, les fans ont parlé – Shantae a besoin d’un animé. Je ne sais pas comment cela se passera exactement, mais la vidéo d’introduction du Studio TRIGGER pour Shantae 5 a fait 4 millions de vues -lorsque vous incluez tous les sites miroirs-. Je ne sais pas. Peut-être qu’un fan affamé l’a regardé 4 millions de fois. Quoi qu’il en soit, c’est encourageant. »

La messe est dite, Shantae à besoin d’un Anime.

Pour résumer ? Des produits sont en approche, en plus du Shantae 5 en boite, les projets et l’envie sont aussi toujours de mise ; l’anime semble être devenue une priorité suite au succès de la version opening du 5ème opus de la saga (par le studio de Kill la Kill, excusez du peu) et le remaster pourrait être une idée intéressante pour fêter comme il se doit un 20ème anniversaire. On croise les doigts pour en savoir vite plus !

Source: L’interview sur Siliconera